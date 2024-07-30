限量500套！桃園台灣好行優惠套票好吃好玩好住 7/31上午開搶

前來桃園自由行的旅客有福了！桃園市政府觀光旅遊局推出「台灣好行」四大精選路線優惠套票。（記者李容萍攝）

2024/07/30 21:23

〔記者李容萍／桃園報導〕前來桃園自由行的旅客有福了！桃園市政府觀光旅遊局宣佈推出「台灣好行」四大精選路線優惠套票，結合「大溪快線」、「小烏來線」、「石門水庫線」及「東眼山線」4條台灣好行路線及沿線美食、門票、特色體驗，串連桃園的熱門景點，讓遊客能更划算地暢遊桃園。優惠套票將於7月31日上午10點在ibon平台及易遊網同步販售，限量500套，售完即止。

觀光旅遊局長周柏吟表示，桃園台灣好行路線沿線有許多極具特色的觀光熱點，包含大溪老城區、小烏來天空步道、東眼山國家森林遊樂區、北橫公路及石門水庫等多處景點，均無受到這次凱米颱風的影響，非常歡迎大家搭乘台灣好行來場深度體驗。本次推行的台灣好行套票，主推「買套票最划算」概念，推出99元、199元、299元及999元的精選套票組合，讓遊客可依自身喜好組合優惠套餐。

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該套票組合除包含路線一日車票，還能擇一兌換沿線美食、特色伴手禮、體驗活動或住宿。「大溪快線套票」主打體驗百年建築歷史及人文景觀、「小烏來線套票」串連北橫知名景點、「石門水庫線套票」以運動休憩路線為重點、「東眼山線套票」則提供沉靜於杉木林自然景觀與森林芬多精中的享受。

套票美食可選擇大溪老街美食慈湖李媽媽牛肉麵、芊香園蘿蔔糕、游記百年油飯或東風瓦厝客家懷舊料理；特色伴手禮則有大溪拿破崙派、由里糕點「文創糕餅」；體驗活動可選擇大溪木藝生態博物館（木花器、實木水晶柱）預約課程、龍情魔幻豆子主題館DIY多肉植物盆栽、富田花園農場-木作冰箱貼、吸水杯墊、不織布小提袋DIY三選一。

住宿包含台灣好行4條路線沿線眾多桃園好棧優質旅宿千元折價券，如桃園區首間結合醫療特色的智醫康寓、桃園火車站周邊商務旅客首選的嘉仕特飯店、房間內即可瞭望山景的小烏來山莊、緊鄰桃園機場捷運的中壢米堤大飯店及新舍商旅中壢館，還有位於石門水庫周圍的福華渡假飯店。

周柏吟提到，為建置友善外國遊客來桃園旅遊的環境，提供旅客便利及多國語言搭乘資訊，桃園首創台灣好行摺頁7語版，包含中文、英文、日文、韓文、印尼文、越南文、泰文等亞洲主流語言版本，提供多元語言旅遊資訊及國際觀光客友善環境。讓國內外旅客不論平、假日皆能搭乘台灣好行輕鬆出遊，探索桃園之美。

桃園台灣好行路線沿線有許多極具特色的觀光熱點，包含小烏來天空步道等景點。（記者李容萍攝）

凱米颱風過境後，北橫沿線景點的宇內溪戲水區，在暴漲溪水退去後，7月31日起恢復開放戲水。（記者李容萍攝）

大溪老城區的游記百年油飯。（記者李容萍攝）

大溪拿破崙派。（桃市府提供）

大溪富田農場體驗課程-不織布小提袋。（桃市府提供）

大溪木藝生態博物館體驗課程-實木水晶柱。（桃市府提供）

大溪秘境41民宿。（桃市府提供）

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