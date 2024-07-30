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北捷環狀線數度流標 捷運局不採「最有利標」了

台北捷運環狀線8月將再重新招標，並改變招標方式，由原先的「最有利標」，改為「先公開徵求報價，再由顧問公司評估合理性」。（資料照）

台北捷運環狀線8月將再重新招標，並改變招標方式，由原先的「最有利標」，改為「先公開徵求報價，再由顧問公司評估合理性」。（資料照）

2024/07/30 20:29

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市捷運局今於市政會議表示，捷運環狀線尚未標出的工程，8月將重新招標，並由原先的「最有利標」，改為「先公開徵求報價，再由顧問公司評估合理性」、另外由「廠商提工程困難，修正契約設計或改變施工工法」等，俾使工程順利招標、推動。

捷運環狀線對雙北交通影響甚鉅，捷運南北環段至今仍有多個區段工程尚未標出，包含東環段2個、北環段2個及南環段1個。

捷運南環段、北環F690A、CF690B及CF670三個區段因地形、路段、環境等因素，施工工法較為複雜且困難，歷經數度流標，工程多次流標。東環段則於去年3月獲行政院核定，目前有CF763及CF713兩個工程標在今年4月首次招標，但因無廠商參與投標而流標。

捷運局今於市政會議中表示，為讓環狀線區段順利標出，將改變招標方式，接下來將依照採購法規範，先公開向廠商徵求報價，並且聽取廠商對於施工難以執行，或需要調整工法、設計的部分，接著與委外的顧問公司討論是否合理，如果合理就會調整工程預算，或是視情況修正契約設計或改變施工工法。

蔣萬安裁示，東環段是政府對市民的承諾，請捷運局努力招標，盡快檢視並修正招標工作，務必達成今年底決標的目標，讓環狀線儘快全面動工。他也說，在東環段施工期間也應降低交通衝擊，相關交通管制措施與替代道路方案，請捷運局事先辦理說明會與地方溝通，並請交通局協助宣導，降低民眾通勤的不便。

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