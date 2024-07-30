彰縣府加碼補助凱米淹水戶每戶5千 最高4.5萬

彰縣府加碼凱米淹水每戶補助5千，最高可領4.5萬。（彰化縣政府提供）

2024/07/30 18:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕凱米颱風讓中南部豪雨成災，彰化縣也多處淹水，縣長王惠美今天宣布針對淹水家戶加碼補助，淹水未達50公分之住戶，由縣府加碼每戶慰助金5千元，淹水50到100公分住戶則每戶加碼1萬元，淹水100公分以上住戶則每戶碼補助1.5萬元，再加上中央再加發慰問金，淹水戶每戶最高可領救助金3.5萬元。如果有中低收入戶身分，中央再補助1萬元，最高可領4.5萬元。

縣府表示，為了減輕民眾財產損失的衝擊，協助民眾全建家園，今天公布縣內淹水家戶加碼補助辦法，依照淹水高度，分成淹水未達50公分、淹水50至100公分，以及淹水100公分以上等3級補助標準，各為補助5千元、1萬元、1.5萬元的緊急慰助金。

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縣府指出，由於中央也有公布凱米颱風救助金的辦法，因此，符合資格的彰化淹水家戶提出申請的話，淹水50至100公分住戶，就有縣府1萬元，再加上中央加發2萬元，合計每戶救助金3萬元；淹水100公分以上住戶，有縣府1.5萬元，再加上中央2萬元，合計每戶救助金3.5萬元；如果有中低收入戶身分，中央再補助1萬元，最高可領4.5萬元。

縣府社會處表示，要提出申請的縣民，請務必先拍照存證，以利後續申請，申請日期自即日起到8月31日止，民眾可到房屋所在地的鄉鎮市公所提出申請，同時檢具相關文件。

鹿港天后宮都是凱米颱風的受災戶，連內廟埕與丹墀都淹水了。（鹿港天后宮提供）

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