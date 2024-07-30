澎管處公告「2海域」限制水域遊憩活動 違者開罰5-20萬

澎湖觀音亭以西瀛虹橋為界，禁止動力浪板進入。（澎管處提供）

2024/07/30 18:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景區管理處公告觀音亭親水遊憩區、山水漁港東堤外側海域範圍限制水域遊憩活動，呼籲業者及遊客共同遵守，違反公告者，皆依發展觀光條例第60條規定，處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並禁止其活動；其行為具營利性質者，5萬元以上20萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

馬公市觀音亭親水遊憩區海域，向來是澎湖愛好游泳及親子戲水遊憩海域之一，近來發生動力式衝浪板進入園區水域高速衝浪，考量開放性水域遊憩安全，為避免動力式水域遊憩活動與戲水泳客發生碰撞危險，經澎管處邀集澎湖縣政府、專家及學者研商，公告以西灜虹橋為界，劃設「非動力水域遊憩活動」限制範圍。

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另山水漁港東堤外側海域，為澎管處近年會同澎湖縣水產種苗繁殖場、國立澎湖科技大學、寶雅國際股份有限公司及當地業者共同復育珊瑚礁海域，期以珊瑚礁種苗種植在魚礁上，作為復育珊瑚礁棲地，並以打造山水東堤海域成為一個以太極意象為骨架主題的生態礁園區，期許由業者吸引潛水客前去參與珊瑚礁復育活動，建構海洋生態旅遊之示範，經澎管處廣泛蒐集各界意見，公告每年4至10月期間，該水域限制僅供游泳及潛水活動，潛水作業船隻在限制期間內，每日上午9時至中午12時，下午2時至5時，未經許可不得進出、航行或停留於限制活動範圍。

澎管處籲請澎湖地區旅行社、旅遊、水域遊憩經營等相關業者，提醒帶客時應提高警覺，遵守禁止及限制事項規定，以免發生危險。

馬公鎖港秘密花園，規劃潛水時間。（澎管處提供）

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