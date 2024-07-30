義大醫院院長杜元坤 獲頒「二等衛生福利專業獎章」

義大醫院院長杜元坤（右）獲頒衛福部「二等衛生福利專業獎章」，由前副總統陳建仁（左）授獎。（義大醫院提供）

2024/07/30 17:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕義大醫院院長杜元坤長期致力偏鄉離島醫療和國際醫療，以「杜式刀法」享譽全球，應邀赴27國示範手術，在臂神經叢及顯微手術有卓越成果，畢生致力於醫學、人文、音樂與慈善事業，獲頒衛福部「二等衛生福利專業獎章」，由前副總統陳建仁授獎。

杜元坤深耕澎湖離島醫療10多年，2007年起每年帶領義大醫療團隊巡迴澎湖各離島義診，2017年起義大醫院承接衛福部健保署澎湖離島全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫，除指派主任級以上醫師與護理人員進駐離島衛生所，並邀請知名專科醫師至當地提供專科醫療，為離島居民提供更好的醫療服務，同時建立完善轉診後送機制，維持醫療服務不中斷。

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杜元坤更帶領醫療團隊啟動澎湖2、3級離島C型肝炎篩檢治療計畫，目標「999」，即C型肝炎篩檢率達90%、C型肝炎病毒量檢驗率達90%、C型肝炎治療率達90%，並與在地衛生所共同合作完成C肝在地治療。

為提升醫療在地化，推動義大團隊結合醫學生參與澎湖義診活動，藉由服務過程，讓醫學生瞭解離島醫療資源及實際服務樣貌，使醫學生未來能更積極投入偏鄉醫療服務，實現「醫療在地化政策」。

杜院長也常醫援國際醫療，足跡遍及印尼、薩爾瓦多、尼泊爾等地，2017年率團至帛琉義診時，遇到帛琉總統府副幕僚長中風，他立即偕同團隊緊急開腦、救命成功，被帛琉媒體譽為「上帝派來的天使」，也替台帛兩國建立不少邦誼。

杜元坤獲頒衛福部「二等衛生福利專業獎章」，他有感而發表示，澎湖讓他實現了人生的夢想，10多年跨海行醫義診，已把澎湖當作另一個故鄉，「不是去澎湖，而是澎湖我回來了」，行醫為他帶來莫大的快樂，因為病人的笑容，是最真實也最珍貴的反饋。

義大醫院院長杜元坤長期致力偏鄉離島醫療和國際醫療，以「杜式刀法」享譽全球。（義大醫院提供）

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