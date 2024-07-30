爭取旗津治水改善2.7億元 賴瑞隆：加速明年上半年完工

賴瑞隆（中）邀中央與地方，追蹤旗津治水改善進度。（賴瑞隆提供）

2024/07/30 17:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄旗津上周因逢大潮，加上強颱凱米強降雨影響，造成部分地區積淹水；立委賴瑞隆今天（30日）邀相關單位，追蹤治水改善進度，加速於明年上半年完工。

凱米颱風降雨量超出高雄排水系統設計標準，平日單日降雨量高達887.5毫米，造成高雄積淹水，其中，旗津適逢天文大潮，造成海水倒灌，影響居民生命財產安全。

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立委賴瑞隆今天邀集內政部國土署、經濟部水利署、農業部漁業署、高市水利局、海洋局、旗津區公所等，召開「旗津大潮海水倒灌排水改善進度說明」座談會，瞭解治水工程進度，請中央支持治水經費，市府則加速於今年底完成工程發包、明年上半年完工。

賴瑞隆指出，旗津每逢6至8月大潮期間，因地勢低窪常有海水倒灌發生，加上颱風侵襲，有強降雨致災之虞。他去年邀集中央與地方協調，請市府水利局提出旗津治水改善計畫，成功爭取中央1億元經費，盤點旗津因海水倒灌或低漥處易淹水地區，包含廟前路、大關路30巷、發祥街、上竹巷、慶富造船廠旁、南汕巷、聯興造船廠、中洲漁港、旗津天聖宮前等11處，進行改善工程，將採排水路出海口設置閘門、搭配抽水機及堤岸加高因應。

高市水利局表示，第一期工程改善範圍包含旗津廟前路和大觀路30巷、發祥街與中洲三路、上竹里慶富造船廠側等，中央已核定總經費5700萬元，已於7月開工、預計8月底完成閘門，12月完工。

第二期工程包含上竹漁港、南汕巷、上竹巷聯興造船廠前、中洲漁港等地，總經費4500萬元，會勘取得土地使用後，水利局將提報經濟部水利署、內政部國土署爭取經費，預計今年底前完成發包，明年6月前完工。

高市海洋局表示，旗后漁港碼頭使用至今已30餘年，去年啟動第一期旗后漁港老舊碼頭整建工程，改善南碼頭155.2公尺；第二期工程則將改善西碼頭、北碼頭、東碼頭及改善老舊碼頭淹水問題，預計採用板樁式碼頭斷面（海上施工）進行碼頭整建工程，總經費1.3億元。

此外，上竹漁港南碼頭使用超過40年，設備亟需改善，市府規劃改善南碼頭65公尺及周邊港區設施，總經費4448萬元，海洋局將爭取農業部漁業署預算補助，以改善旗津區漁港區域大潮易淹水情形。

賴瑞隆強調，旗津區因水路複雜、且土地權管橫跨中央地方各機關，增加治水工程困難度，他請中央與地方密切合作，全力爭取治水工程經費到位。

旗津上周因逢大潮，加上凱米強降雨影響，造成部分地區積淹水，立委賴瑞隆前往視察。（賴瑞隆提供）

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