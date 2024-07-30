颱風斷路 8/3司法官、律師特考花東應考人變更考區8/1午前申請

花蓮與台北間陸上交通中斷，考選部說，司法官律師特考，花東應考人可申請改選考區。（考選部提供）

2024/07/30 16:53

〔記者林曉雲／台北報導〕凱米颱風肇禍，考選部今天說，8月3日舉行司法官及律師特考第一試，但花蓮與台北間陸上交通中斷，居住於花東地區應考人原選填台北考區者，可在後天（8月1日）天中午12點前申請變更考區應試。

考選部說明，113年公務人員特種考試司法官考試第一試、113年專門職業及技術人員高等考試律師考試第一試定於8月3日同時舉行，共設有台北、台中、高雄等3個考區。

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考選部說，凱米颱風造成花蓮與台北之間陸上交通中斷，如居住於花東地區應考人原選填台北考區者，有更改考區需求，請依據「考選部因應重大天然災害臨時更改應考人考區或試區處理要點」規定，8月1日中午12點以前，向考選部申請更改到高雄或台中考區應試。

考選部說明，應考人也可於考試後15日內申請退還報名費，申請窗口是專技考試司第一科，連絡電話02-22369188分機3926、3927，試務信箱：exam113110@mail.moex.gov.tw，考選部將評估交通狀況、此次考試所設置考區量能、對應考人最有利等原則盡速處理。

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