農曆7月限定！台南最強女鬼散步導覽開放報名

觀旅局去年農曆7月推出「台南最強女鬼散步導覽路線」，民眾回響熱烈。（南市觀旅局提供）

2024/07/30 16:54

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局今年農曆7月再次推出「台南最強女鬼散步導覽路線」，總計5個場次分別將於8月4、10、17、24及31日登場，共150位名額，走訪7個景點，讓遊客體驗陳守娘故事場景及民間傳說的軼聞故事。即起開放線上報名，加碼送書籤及平安符。

府城三大奇案之一陳守娘，以陳守娘大戰廣澤尊王，是台南人耳熟能詳的鬼故事，觀旅局推出台南最強女鬼散步導覽路線，以陳守娘為故事主題，希望遊客透過不同文史角度更認識台南。

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市長黃偉哲表示，適逢臺南400，市府與民間協會合作規畫系列活動，台南市美術館1、2館各有「透．南城－城市穿行400年」城市展、「我們從河而來：流域千年，文化共筆」，及台灣文學館也有臺南400相關展覽活動，加上美食小吃及府中街美食商圈，赤肉羹、蝦捲、肉圓等等，民眾參加陳守娘導覽走讀，也能一遊古蹟景點及品嘗美食小吃。

最強女鬼散步導覽活動，訂於8月4、10、17、24及31日推出5場次，即日起免費線上報名，觀旅局也特別準備府城隍廟的精美書籤及開基永華宮廣澤尊王加持過的平安符作為參加禮，此外，台南散步導覽每週六、日提供免費導覽，總計17條導覽路線，各具不同文史及在地特色，歡迎民眾一起來體驗台南豐富文化。

觀旅局去年農曆7月推出「台南最強女鬼散步導覽路線」，民眾回響熱烈。（南市觀旅局提供）

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