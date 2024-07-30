台西蚊港近200公頃文蛤養殖池停電4天告急 台電：今晚前可復電

台西鄉代陳文求指出，現在魚塭鹹度遭沖淡，急需更換新鮮海水，眼下未復電馬達無法開啟，養殖戶們擔憂不已。（記者李文德攝）

2024/07/30 17:25

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風不只造成雲林縣農作物受損，漁產面臨悽慘損失。主要文蛤養殖地台西鄉有養殖戶說，蚊港村新興養殖區至今已4天未復電，200多公頃魚塭無法啟動馬達換水，水質過淡，文蛤恐會暴斃。台電回應，經查該區屬分支線路，已排定時程搶修中，預計今晚前可復電。

雲林縣台西鄉養殖文蛤超過1500公頃，是全台主要產地，不過受凱米颱風狂風暴雨肆虐，養殖業者這兩天忙著搶修，以免損失持續擴大。不過，蚊港村新興養殖區有業者反映，已4天未復電，擔憂再如此下去全池心血恐付諸流水。

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業者說，多數家戶或養殖區已陸續復電，可以體恤台電人員日夜搶休辛勞，但現在池中文蛤瀕臨死亡，也無法聯繫台電，大家才感到憂慮。同時是養殖業者的台西鄉代陳文求指出，養殖文蛤的水質鹹度要維持2到3度，但連日暴雨降導致池水鹹度降低，甚至有的池水已不到1度，要加快腳步抽海水調和，不然文蛤很快就會死亡。眼下停電，馬達動不了，無法更新新鮮海水，大家才著急，粗估停電影響魚塭近200公頃。

台電雲林區營業處指出，經查，台西蚊港的供電主幹線早已搶修完成，新興東養殖區屬支線，已排定時程搶修中，預計今晚前搶通復電。

另有養殖業者說，現雖公告災損補助，不過要在8月7日內報20％損害面積，現下文蛤生長環境改變並不會立即造成損害，反而是延遲性災害，這段時間申報可能也無法報，是否延長申請或者就以養殖種類現況而修改定認定辦法，解決問題。對此，縣府農業處說，請受損害農漁民趕緊向各公所申請，至於文蛤情況會持續關注當地是否有延遲性災害，一接獲情況將報請農業部。

已復電的養殖戶現在正將水池的水排出，再抽換新鮮海水，調和鹹度。（記者李文德攝）

養殖戶指出蚊港村新興養殖區至今已4天未復電，近200多公頃魚塭面臨無法啟動馬達換水，希望趕緊復電。（記者李文德攝）

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