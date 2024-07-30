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凱米颱風過後 花蓮自來水抽驗28件均合格

花蓮縣環保局強颱凱米過後，抽驗全縣28件自來水均合格，請民眾放心使用。（圖由花蓮縣環保局提供）

花蓮縣環保局強颱凱米過後，抽驗全縣28件自來水均合格，請民眾放心使用。（圖由花蓮縣環保局提供）

2024/07/30 16:02

〔記者游太郎／花蓮報導〕凱米颱風強風豪雨侵襲後，花蓮縣部分地區因強降雨造成自來水濁度偏高，為確保民眾飲用水安全，環保局除加強淨水場水質管制稽查及水質檢驗，並展開全縣自來水供水戶水質抽驗，共計執行28件次水質抽驗，檢測結果尚符合水質標準，請民眾放心。

縣長徐榛蔚表示，已要求持續加強自來水水質抽驗，颱風過後因水源濁度偏高，自來水公司為了確保水源清淨，加氯量會增加，自來水中消毒藥水味比平常加重，如擔心水有味道，在煮沸後，可將蓋子打開再煮3分鐘，以保障飲用水安全。

環保局提醒，颱風過後除了環境清潔外，應特別檢查自家水塔或蓄水池蓋子是否蓋妥，管線運作是否正常，若水塔蓋有受到颱風吹毀或吹移情形，請先蓄水容器洗刷潔淨後，再以普通漂白水稀釋100倍，每公升水中加入10毫升（約半瓶蓋）漂白水，形成200ppm以上的溶液，連續清洗2次清洗水池消毒，並等待30分鐘後，再以清水清洗後始可蓄水使用。

環保局表示，非自來水供應地區，飲用水來源為井水、山泉水或河川池塘者，在災後宜加強過濾或靜置一段時間，取其澄清液煮沸後再飲用，若因濁度過高造成淨水池污染嚴重，應停止供水，暫時以飲用包裝水，以保障飲用水安全。

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