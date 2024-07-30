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李孟諺宣布花蓮自由行補助延長 業者：交通穩定才能找回遊客信心

凱米颱風後台鐵花蓮和仁至崇德段經常性坍方，目前還在搶修中，最快要8/3才能通車。（民眾提供）

凱米颱風後台鐵花蓮和仁至崇德段經常性坍方，目前還在搶修中，最快要8/3才能通車。（民眾提供）

2024/07/30 16:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後，交通部觀光署針對花蓮推出自由行補助每房1000元等振興措施，交通部長李孟諺今天宣布，原定補助期限至9月底，目前確定會延長。對此花蓮縣觀光旅館商業公會理事長張琄菡認為，重點還是要有穩定並安全的交通，才能讓旅客有信心，進而願意到花蓮觀光。

觀光署針對花蓮觀光的促銷和補助，今年6月起補助花蓮自由行每房補助1000元，上路以來有11萬房申請補助。交通部長李孟諺今除宣布補助將延長時間，最近也會推出新的補助方案，包括國際團客若至花蓮住一夜，各團依人數補助3至5萬元，吸引國際團到花蓮觀光；國際團至國內其他縣市旅遊，原依人數補助1至2萬元，也會再加碼，1萬變2萬元、2萬變3萬元。

張琄菡說，交通部觀光署針對0403地震後振興花蓮旅宿業，共匡列8.12億元，每房補助1000元等於可補助80萬房，不過現在暑假剩一半，至今申請約11萬房，平均住宿率僅2成，8月份不到2成，這顯示「最大的問題仍在交通」。

她說，以大清水溪溢流造成出軌為例，其實當天雨量並不多，只有下幾十毫米就造成土石流，結果上週又來一個凱米颱風就導致蘇花、鐵路全部中斷長達1週，今天下午開放的通行仍是管制通行狀態，「現在只要再來一個颱風、一個餘震，就會大幅度改變、降低遊客前來花蓮的意願」。

她認為，在交通狀況沒有恢復穩定之前，補助只能說成效有限，她說，今年連續假日上半年已經都用完了，下半年的中秋節、雙十節可「請1天休4天」，為今之計就是趕快重建消費者對花蓮的信心，才能安心到花蓮旅遊。

花蓮吸引國際旅客最大亮點太魯閣國家公園，被0403地震、凱米強颱接連重創，九曲洞至白沙橋仍不通。（公路局提供）

花蓮吸引國際旅客最大亮點太魯閣國家公園，被0403地震、凱米強颱接連重創，九曲洞至白沙橋仍不通。（公路局提供）

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