內洞等6處森林遊樂園區 8/1起有條件開放犬貓入園

內洞等6處森林遊樂區有條件開放犬貓等哺乳類動物入園。（圖由林保署提供）

2024/07/30 14:44

〔記者楊媛婷／台北報導〕野生動物狂犬病陽性病例區域逐步往全台擴散，農業部林業及自然保育署表示，因疫情無緩和，8月1日起到2026年7月底止，除平地森林園區與內洞、池南與知本森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區的部分區域可有條件攜帶犬貓等哺乳類動物進入外，其他19處森林園區續禁帶貓狗在內的哺乳類動物進入。

哺乳類動物禁入19處森林育樂場域 搜救犬除外

林保署將於明天（31日）公告修正延長「森林遊樂區與拉拉山巨木區及平地森林園區禁止輸送犬貓及其他哺乳類動物」管制措施，自8月1日起至後年7月底，位於山區之滿月圓國家森林遊樂區等19處森林育樂場域，繼續禁止攜帶哺乳類寵物入園，以避免與野生動物接觸而互相傳染疾病，不過因應山區災害發生時的救難需求，救難人員的搜救犬、工作犬，以及導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬等仍可進入園區。

請繼續往下閱讀...

至於可攜帶貓狗在內的哺乳類動物進入的園區，除原有的內洞、池南與知本國家森林遊樂區，以及大農大富、林後四林平地森林園區等5處場域外，林保署表示，因鰲鼓濕地森林園區周邊已有聚落，生態環境較為單純，因此新增該地。

林保署表示，有關內洞國家森林遊樂區等6處指定部分地區禁止攜入哺乳動物之森林育樂場域，由管理機關依據人力、環境條件及場域特性，有條件開放可攜帶哺乳動物進入部分區域，飼主若要入園則應提出寵物入園申請並備妥登記文件、預防注射證明等，填具切結書承諾遵守規定，寵物全程繫繩（繩長1.5公尺內）或置於提袋、提籠、推車等器具內，方可進入指定範圍活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法