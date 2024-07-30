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南島水電趴8/3登場 來南投聴電音、打水仗及逛市集

南投縣政府30日舉辦首屆「南島水電趴」宣傳記者會，縣長許淑華縣和議員簡千翔扮成「華姐」及「超人翔哥」，演出持水槍打敗「酷暑怪獸」為活動宣傳。（記者張協昇攝）

南投縣政府30日舉辦首屆「南島水電趴」宣傳記者會，縣長許淑華縣和議員簡千翔扮成「華姐」及「超人翔哥」，演出持水槍打敗「酷暑怪獸」為活動宣傳。（記者張協昇攝）

2024/07/30 15:03

〔記者張協昇／南投報導〕炎炎夏日何處去！南投縣首屆「南島水電趴」，8月3日（星期六）將在縣府廣場登場，除有電音樂團演出及特色市集可遊逛，現場還設置戲水池和3座氣墊城堡，供幼童打水仗，縣長許淑華縣和議員簡千翔，今天扮成「華姐」及「超人翔哥」，演出持水槍打敗「酷暑怪獸」為活動宣傳，邀請民眾帶著小孩一起來聴電音、打水仗及逛市集，親子同樂，度過歡樂愜意的夏日時光，留下暑假最美好的回憶。

許淑表示，南投縣近年來在文化上的表現越來越多層次，也越來越多元，多位議員一再期盼南投市除了呈現傳統文化外，也應融入更多觀光元素及次文化流行元素，因此，縣府與議員簡千翔服務處共同舉辦「南島水電趴」，讓爸爸、媽媽可以帶著小孩一起來玩，小孩穿泳裝、持水槍，一起來射水打敗酷暑怪獸，透過活潑歡樂的活動設計，不僅可以增加親子互動及情誼，也能搭建年輕人塗鴉、街舞、饒舌歌曲、電音等次文化舞台，讓南投市的年輕人可以盡情揮灑表現，也能吸引更多外地的年輕朋友來南投。

簡千翔也指出，今年上半年他在會展中心舉辦「嘻哈南投風」，以「嘻哈+電音」的非主流音樂，搭配特色市集，成功吸引了中彰投地區的年輕人熱烈響應參與，為南投觀光注入一股新的動能，此次「南島水電趴」活動，再加入親子及夏日消暑元素，盼吸引更多中彰投民眾的目光，帶動南投觀光發展。

簡千翔議員服務處指出，此次「南島水電趴」活動，現場設置了戲水池和3座氣墊城堡，供幼童打水仗，會場四周也有市集，每個攤位都經過篩選，販賣的商品都各具特色，現場還有反毒及新住民等宣導攤位，活動從上午9時起至下午3時止，現場將分送水槍，送完為止。

南投縣首屆「南島水電趴」，8月3日星期六將在縣府廣場登場。（記者張協昇攝）

南投縣首屆「南島水電趴」，8月3日星期六將在縣府廣場登場。（記者張協昇攝）

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