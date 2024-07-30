高雄山區尚有119戶停電 台電力拚今全面復電

台電南部4區處聯手挺進那瑪夏等山區搶修，力拚今天全面復電。（台電提供）

2024/07/30 14:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風造成高雄14萬4580戶停電，目前僅剩下山區119戶停電，包括那瑪夏90戶、甲仙23戶、桃源6戶，台電南部4區處聯手挺進那瑪夏等山區搶修，力拚今天全面復電。

凱米颱風重創高雄那瑪夏山區，主要聯外道路台二九線因崩塌中斷無法通行，電桿也遭沖毀對外聯繫不易，需繞道從與嘉義縣交界茶山部落才能進入那瑪夏區，台電與那瑪夏區公所研商後，昨調度台南區處2個工作班、高雄區處2班、屏東區處1班，前進那瑪夏協助搶修，連同鳳山區處線路班4班、承攬商2班，共12個班採責任分區，由主幹線逐桿檢視、樹修、損壞設備更換後，昨天下午恢復逾9成電力，儘管道路仍未暢通，那瑪夏居民已經有電可用，剩下199戶力拚今全面復電。

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由於那瑪夏區部分地區目前僅有小型工程車通過，大型工程車如升空車及吊臂車等仍無法通行，台電人員面對車輛無法到達地區，背負工具及材料徒步挺進，前往事故點進行搶修工作，因為無法使用升空車，遇到樹竹卡在電線上，只能設法以人力鋸斷樹竹，或使用長竿將障礙物移除，耗費時間比平常多出數倍，在台電南部4個區處聯手搶修下，主幹道已送電成功，後續再依照各分支線依序處理，完成零星復電任務。

此外，凱米風災不僅山區面臨嚴重損害，仁大工業區因部分道路淹水嚴重，導致用戶配電場所泡水停電，台電26日完成饋線送電後，為確保用電安全，先將責任分界點開關拉下，並於仁大工業區群組請廠商盡速完成內線檢測，並通報台電即時派員配合逐戶送電，經查受影響高低壓用戶共36戶，目前已完成31戶送電，餘5家待用戶確認設備正常即可配合送電。

台電強調，內線設備因為泡過水，沒經過檢視、加壓程序，即使台電端供電正常，用戶端投入後可能會影響到整條供電饋線上用戶，電壓降、瞬間停電甚至影響其他用戶設備造成損害，台電已透過電話聯繫、通訊群組發布消息，仁大管理中心也積極協助，並呼籲廠商檢視內線設備，台電會配合加壓測試。

台電南部4區處聯手挺進那瑪夏等山區搶修，沒有升空車，以人力排除障礙。（台電提供）

台電南部4區處聯手挺進那瑪夏等山區搶修，力拚今天全面復電。（台電提供）

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