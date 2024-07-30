新北市環保局表揚85個海岸認養單位

財團法人靈鷲山佛教基金會認養貢寮尖山腳街沙灘及東興宮前海灘已達7年。（新北市環保局供）

2024/07/30 14:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市推動海岸認養制度多年，積極建立公私協力夥伴關係，攜手認養單位共同維護海岸環境，為肯定認養單位過去一年的付出與努力，環境保護局30日舉辦「海岸認養表揚活動」，由主任秘書陳美玲頒發感謝狀，感謝所有參與單位這一年來的環保實踐，同時也辦理「淨灘種子培訓講座」，由海湧工作室團隊向海岸認養夥伴們分享淨灘大小事並落實淨灘行動。

陳美玲表示，新北市海岸環境透過「向海致敬計畫」由各海岸管理單位進行環境維護，為更加提升乾淨程度，新北市自2011年開始推動海岸認養制度，去年共計有85個認養單位，包含15個機關團體、16個民間團體、52個企業團體及2位個人，沙岸認養率維持100%，平均認養年長為3年，且48%認養單位認養時間已超過5年，其中「財團法人靈鷲山佛教基金會」認養貢寮尖山腳街沙灘及東興宮前海灘更是已達7年之久，很開心看到越來越多企業團體將淨灘行動視為每年一定要執行的環保工作，達到企業ESG推動目標，同時也為海岸環境盡一份力。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，今日表揚活動邀請鷺江國中童軍團、動手淨灘愛林口及文曄科技公司3個認養單位進行分享，「鷺江國中童軍團」團長劉傑瑋老師帶領學生林墨池分享如何大手攜小手規劃淨灘、及在淨灘過程中的收穫。

「動手淨灘愛林口」是由一群關懷海岸環境的夥伴組成的社團，社團主辦人陳慶暉說，會不定期辦理大小淨灘活動，且活動幾乎場場爆滿且淨灘成果豐碩，企業也透過環保活動增進員工向心力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法