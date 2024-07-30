用原住民族語教數學 教育部推沉浸式學習

台中市立博屋瑪國小使用原住民族語教數學課，數學領域教師與族語教師共同上課。（圖由教育部提供）

2024/07/30 14:25

〔記者林曉雲／台北報導〕為營造原住民族語使用環境，拓展傳承原住民族文化，教育部推動國中小沉浸式族語課程，例如台中市博屋瑪國小設計民族數學課程，族語老師和數學老師合作，讓學生學數學也學族語。

教育部國教署組長孫旻儀說明，國教署補助各地方政府教育局處辦理「國民中小學沉浸式族語課程」，師生在課堂中使用族語作為主要教學語言，以主題活動、情境生活等方式，並鼓勵結合社區和部落特色與資源發展課程，營造沉浸式學習情境。

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以台中市立博屋瑪國小為例，校方表示，針對低年級學生設計「民族數學課程」，由數學領域教師與族語教師共同備課，討論課堂中的分工與數學概念、用詞和布題的族語轉譯，讓學生在學習數學也能夠熟悉族語學習，同時也在課程中安排族語闖關活動和每週一句族語教學影片，幫助學生建立語感，提升族語的日常應用能力。

基隆市立八斗高中則為國中部學生設計「返鄉教育文化營隊」，校方說明課程包含：山海採集、搭蓋戶外教室、林投葉採集與編織等課程，並請高中部學生擔任課程小老師，再由耆老或族語老師配合小老師進行教學，除了讓都會區的原民學生體驗部落，並了解阿美族傳統文化知識，也促進學生的凝聚力。

此外，苗栗縣立泰興國小以實驗教育民族主題式延伸「沉浸式泰雅族語課程」，校方說明，課程規劃生活會話應用、傳說故事，與耆老對話和部落巡禮，並依年級進行單詞教學和角色扮演對話，透過情境學習、合作學習等多元教學方法，學生在自然的語言環境中學習族語，並結合部落資源實地學習泰雅文化，增加沉浸式學習的趣味和實用性。

苗栗縣泰興國小安排學生與耆老面對面上課，認識生活族語會話。（圖由教育部提供）

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