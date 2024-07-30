想撿漂流木再等等！林業保育署南投分署預計1個月後公告開放撿拾

凱米颱風過後，南投縣濁水溪床上出現大量漂流木。（圖由林業保育署南投分署提供）

2024/07/30 14:22

〔記者佟振國／南投報導〕凱米颱風過後於溪床、水庫、漁港留下大批漂流木，但民眾要「撿寶」還得再等等，林業保育署南投分署表示，目前南投、雲林、彰化縣內有漂流木之地區，將在1個月內打撈清理作業完畢後，另行公告開放民眾自由撿拾，民眾在未開放前切勿擅自撿拾，以免觸法。

林業保育署南投分署表示，凱米颱風為山區帶來豐沛雨量，也從溪流上游沖下為數不少的漂流木，常見於漁港、水庫、溪床或海灘等地，目前南投縣、雲林縣及彰化縣內的漂流木，已進行打撈清理，將於1個月內作業完畢後重新開放自由撿拾，確定撿拾時間、範圍會再做公告。

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至於原先已開放濁水溪、陳有蘭溪、清水溪流域及霧社水庫的漂流木撿拾公告，也因凱米颱風陸上警報發布後自動失效，請民眾暫勿撿拾漂流木，違者查獲將依森林法第50條、52條規定，竊取森林主副產物，處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬以上2000萬以下罰金，若是竊取貴重木，包括紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿，更將加重其刑至二分之一。

林業保育署南投分署已積極針對南投、雲林、彰化縣的漁港、溪床、水庫、海灘等地漂流木進行打撈清理。（圖由林業保育署南投分署提供）

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