四接環評案補件展延至年底 環團籲「四能取代四接」

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電擬更新改建為天然氣發電廠，並填海造地興建兩座液化天然氣LNG的儲氣槽。（資料照）

2024/07/30 14:21

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台電昨發文給環境部，申請四接環評案補件時間展延至今年底。環團表示意外但可理解，並呼籲台電應以「四能取代四接」，投入節能、能源管理、儲能及再生能源。

環境部長彭啓明今表示，昨日下班前收到台電公司正式來文，申請四接環評案展延5個月，也就是說四接環評展延到12月31日前補件送審，申請展延詳細理由必須詢問台電，會依照往例等台電補件再進行審查作業程序。基於尊重開發單位的立場，若無其他意見將同意展延。

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守護外木山行動小組召集人王醒之表示，「有點意外，但是可以理解」，並分析「國家氣候變遷對策委員會」8月8日才會召開第一次會議，對台電而言才是最大的變數，此時若強行送件、強行排審，在政治上的效應對執政黨而言反更難掌握。

王醒之呼籲台電，不是用這半年觀望風向，而是應該好好考慮更永續而友善的替代方案，應考慮「以永續四能取代協和四接」的替代方案，行動小組也非常願意坐下來與經濟部或台電對談。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，協和3、4號燃油機組預計今年12月除役，台電申請協和四接環評展延至年底是好事，除保育區填海位置變更後，應依「漁業法」及「基隆市水產動植物保育區公告限制事項」，重新申請基隆市政府書面同意，且對生態、漁業、基隆港、國家安全的影響等許多項目，均應重新調查、評估。

蔡雅瀅認為，台電與其申請展延，不如乾脆宣布撤案，將開發協和四接的龐大資源，投入節能、能源管理、儲能及再生能源等「永續四能」，更能降低空污、碳排、保護生態、基隆港市安全與國安。

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