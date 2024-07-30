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躲過誘捕籠……小獼猴車頭蓋跳來跳去 最後敗給了香蕉

小猴子行動敏捷，在車上跳來跳去。（圖由新北動保處提供）

小猴子行動敏捷，在車上跳來跳去。（圖由新北動保處提供）

2024/07/30 15:13

〔記者董冠怡／新北報導〕三重區正義北路33巷附近日前有小獼猴出沒，在車頭蓋上跳來跳去，機警敏捷的牠，想盡辦法嗑光誘捕籠裡的小肉串，而且貪吃之餘還不忘要避免掉入陷阱被抓，最後是在人力誘捕下乖乖就範，抱著大腿討香蕉吃。市府動物保護防疫處長楊淑方表示，今年截至7月中旬，獼猴通報共計41件，同時提醒法定禁止飼養台灣獼猴，最高可處25萬元罰鍰。

通報小獼猴出沒的三重區文化里長陳福勝說，曾架設誘捕籠，但小猴子相當機警，持續在籠邊徘徊，即便美食當前仍保有理智，遲遲不進籠，次日鄰近的潘姓住戶表示，小獼猴闖入倉庫後見人隨即逃離，動保處巡查先前架設的籠子，發現籠門關閉、食物被吃光，不過依然沒抓到牠。

楊淑方提到，後來猴子又現蹤，相關人員拿出香蕉引誘，對方還是敗給了香蕉，抱住人員大腿討吃被捕，並被帶回安置野放；今年截至7月中旬統計，41件獼猴通報案件中，5件成功帶回。

農業部2022年9月30日公告台灣獼猴為「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，楊淑方強調，如未在公告期限內辦理登記飼養獼猴者，仍屬違法行為，最高可罰25萬元罰鍰，新北市目前接受登記飼養共7隻，皆為教育及研究目的。

楊淑方呼籲，當遇見獼猴應保持5至10公尺，掌握「不干擾、不接觸、不餵食」或「不直視、不喧嘩、不逗弄、不挑釁」的原則，安靜離開，住所窗戶緊閉，做好垃圾管理，斷絕其食物來源。

動保處補充，常見猴群侵入農民栽種的果樹，可以架設防猴網罩或聲音驅趕器，農民在合法用地架設防猴電牧器圍網，設置所需資金得申請青壯年農民從農貸款、農民經營及產銷班貸款、輔導農糧業經營貸款。

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