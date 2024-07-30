打桌球護眼 十興國小學生陳瑞翎反而拚出國手實力

新竹縣十興國小學生陳瑞翎（左2）在父親陳百宏（左1）、母親湯寶儀（右1起往左）、教練連天麟一路栽培下，從小四開始連3年榮膺我國少年桌球國手，最近還在「第63屆日本國際招待桌球選手權大會（大阪公開賽）」拿下第2名的好成績。 （記者黃美珠攝）

2024/07/30 15:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣十興國小學生陳瑞翎小一開始學打桌球，為的是保護視力，沒想到她從小學4年級開始連3年榮膺我國少年桌球國手，最近還在「第63屆日本國際招待桌球選手權大會（大阪公開賽）」拿下第2名的好成績。

陳瑞翎的母親湯寶儀其實是十興國小英文科任老師，她笑說，會想讓唯一的女兒打桌球，是因為瑞翎自幼太愛看書，為的護眼，所以她鼓勵女兒打桌球，沒想到女兒的近視度數果然從原來的200度減少為100度，用實際經驗驗證坊間「打桌球防近視」的傳聞。

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但是認真說起來，她只是希望透過桌球這個不用太受空間限制的運動項目，讓作為獨生女的寶貝可以拿起球拍，就能學習跟人互動。

但是她萬萬沒想到瑞翎越打球越顯露其在這方面的潛能，不僅在今年5月底，以不到12歲的年紀越級挑戰，成功拿下今年度的少年桌球排名賽（原少年桌球國手）13歲組的第3名，獲選為中華少年代表隊國家隊隊員，取得帶自己所屬教練連天麟出國參賽的資格，也很罕見的，成為從小學4年級開始連3年榮膺少年桌球國手的選手。

為此，湯寶儀半年前決定留職停薪，持續伴著愛女一路在桌球的路上朝國際舞台挺進。

今天陳瑞翎和六家國小另名新晉少年桌球國手莊昀展，一起到縣府接受新竹縣長楊文科的表揚。

陳瑞翎受訪說，她花了至少1年時間，約莫從小學2、3年級才體會到打桌球的快樂，對於媽媽用打球防近視的想法，培養她在閱讀之外的興趣，也慢慢了解到媽媽的用心良苦，其實要精進球技也是可以透過閱讀或觀察別人，甚至把別人當成一本書去研究來達成。

至於這次也躋身國手之列的六家國小學生莊昀展，其教練陳昀蔚說，他經過多年的刻苦訓練，不僅技術日益精湛，家人更是全力支持，從四處奔波參與各大賽事中，鍛鍊出強大的心理素質與抗壓能力。

這次選拔資格為13歲，參賽選手中包括國中現役選手，即使比分落後，昀展依然沉著冷静，沒有絲毫畏懼之色，展現出超齡的毅力與膽識。

新竹縣十興國小學生陳瑞翎原本打桌球為的是保護視力，沒想到她卻拚出國手、登上國際體壇的好成績。 （記者黃美珠攝）

新竹縣六家國小學生莊昀展（左3起往右）、十興國小學生陳瑞翎雙雙拿下今年我國少年桌球國手的資格，獲得縣長楊文科（右4）公開表揚。（記者黃美珠攝）

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