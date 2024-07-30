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北市青年局推女力職涯諮詢 「最美檢察官」陳漢章來開講

台北市政府青年局推出女力專屬的職涯諮詢服務－「Woman『培』妳」，即日起上線並受理預約。（青年局提供）

台北市政府青年局推出女力專屬的職涯諮詢服務－「Woman『培』妳」，即日起上線並受理預約。（青年局提供）

2024/07/30 13:31

〔記者甘孟霖／台北報導〕重視女力職涯發展，台北市政府青年局推出專屬女性的職涯諮詢服務「Woman『培』妳」，協助女性自我覺察找到職涯成長的關鍵，即日起上線。此外，青年職涯發展中心搭配諮詢服務，同步推出系列女力職涯設計講座，邀請「最美檢察官」陳漢章、國際招募獵頭專家蘇盈如、北市心衛中心臨床心理師廖怡伶、最年輕科技女力教授林日璇等名人開講。

青年局表示，服務除規劃專業諮詢員提供一對一晤談，也與業界心理諮商師及職涯顧問合作，組成堅強的女力顧問團隊，運用女力顧問的專業、職場實戰及累積多年的諮詢經驗，為女性共同打造專屬個人的職涯探索以及職場適應、職涯規劃等。即日起開放線上預約（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejy0hlOQTDtqxivcYidcgnPNuDLNCaLhFvndlm4yE_WEGkPw/viewform?pli=1），詳情可至北市青年局官網查詢。

此次女力職涯設計安排，8月3日由蘇盈如分享海外求職秘訣，助全職媽媽成為職場菁英；8月17日由廖怡玲教導如何在職場中保護自己，打造多元平等的工作環境；8 月24日由科技女力林日璇引領大家探索元宇宙與最新科技趨勢，激勵女性投身科技業；9月28日由最美檢察官陳漢章（樂檢） 分享在追尋自我認同的道路上，一路的勇氣與蛻變。

台北市政府青年局推出女力專屬的職涯諮詢服務－「Woman『培』妳」，即日起上線並受理預約。（青年局提供）

台北市政府青年局推出女力專屬的職涯諮詢服務－「Woman『培』妳」，即日起上線並受理預約。（青年局提供）

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