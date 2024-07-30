中市強化大安水域安全知能 加強大安海水域遊憩安全宣導

台中市觀光旅遊局利用暑假舉辦大安海水域遊憩安全宣導。（觀旅局提供）

2024/07/30 11:53

〔記者歐素美／台中報導〕夏天到了，台中市觀光旅局舉辦「大安海水域遊憩安全宣導」，研習體驗內容豐富多元，有7歲以上學童就可參加的初階課程，以及15歲以上的進階課程，參加學員包括學校師生、生態導覽志工及帶客從事水域遊憩活動業者等，參與十分踴躍，最後一場次將於8月3日在大安港媽祖文化園區及大安濱海樂園舉行！

觀旅局長陳美秀表示，研習課程邀請業界專業講師授課，內容分為室內和室外課程，初階內容包含海洋教育、水域安全知識講解、救援演練；進階內容有自救與救生常識、救生裝備使用技巧、救生模擬演練等。

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現場有很多爸爸媽媽帶著小朋友一起來參加。去年也有來參加的吳先生表示，活動很有意義，應該持續辦理，這樣每年都可以來複習一遍觀念，像今年他就帶全家人一起來，也因為有來參與，當全家出遊從事戶外活動時對於水域安全會特別謹慎和注意。

台中市風景管理所所長林政勳表示，夏季是戲水的旺季，市府除舉辦6場次的水域遊憩安全研習，並同步強化大安海域的周邊宣導，在現場發放「安全戲水我最行」的水域安全宣導DM，讓大小朋友透過台中吉祥物石虎家族一同認識台中安心戲水地圖，並透過水域安全小達人在現場進行宣導與互動，只要民眾能說出防溺10招、救溺5步或自救4招，就有精美小禮物可拿，希望民眾開心戲水的同時，也能夠多加注意開放性水域遊安全。

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