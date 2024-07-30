07/30 各報重點新聞一覽

日本、美國、澳洲、印度「四方安全對話」廿九日在東京舉行外交部長會談，圖為日本首相岸田文雄（中）在會後與印度外長蘇杰生（左起）、日本外務大臣上川陽子、澳洲外長黃英賢、美國國務卿布林肯等人合影。（路透）

2024/07/30 06:59

自由時報

四方安全對話暗批中國 澳美印日：反對片面改變現狀

日本、美國、澳洲、印度「四方安全對話」（Quad）廿九日在東京舉行外交部長會談。鑑於中國在東海和南海的擴張動向日益加劇，四國外長就維持和強化海洋秩序的合作達成共識。聯合聲明以未點名方式批評中國在東海和南海的擴張行徑，強調「強烈反對企圖憑藉武力片面改變現狀的行動」。

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全國飲料店 9月起禁一次用塑膠杯

國人愛喝手搖飲料，但每年消耗的塑膠一次用飲料杯超過四十億個。環境部昨宣布，今年九月起全國飲料店禁止提供塑膠一次用飲料杯給顧客，預計每年可減少七．九億個一次用塑膠杯，下一步研議擴大補助職棒賽事、電影院等封閉場域使用循環杯。

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利用海運貨櫃 合法掩護非法 破獲跨國走私毒品 黑市價21億

法務部昨宣布破獲跨國走私毒品案！起獲走私第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命共五二五公斤，黑市價格約廿一億台幣，並逮捕兩名泰國首腦及台灣蕭姓男子，為近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最大的毒品案件。

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聯合報

陸船事件30日簽共識 我將技巧性致歉

一艘陸籍「三無」漁船今年二月十四日在金門海域躲避我海巡隊查緝時翻覆釀二死，此案歷經一六六天，大陸家屬代表昨天再度踏上金門，重頭戲是今天簽署協商共識，我方將歸還二具遺體及查扣的漁船，一行人會到金門殯儀館祭拜，我方將技巧性表達歉意，再給予死者家屬每人人民幣一五○萬元、約台幣六八○萬元的撫慰金，這筆錢來自企業捐款而非公帑，避免再惹爭端。

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Quad外長會 嚴重關切南海情勢

四方安全對話（Quad）外長會議廿九日在東京舉行，會後聯合聲明雖未提中國大陸和台灣，但表明嚴重關切東海與南海情勢，並重申強烈反對任何尋求以武力或脅迫改變現狀的片面舉動。

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中國時報

力退第2種子 麟洋配2連勝

羽球「黃金男雙」大復活！上屆東京奧運爆冷奪金的李洋／王齊麟一掃近年巡迴賽低迷，29日在巴黎奧運，再以2比1力退世界排名第2的丹麥組合阿斯卓普／拉斯姆森，在預賽拿下2連勝，30日晚間再贏美國組合邱愷翔／約書亞‧袁，晉級8強就很有希望。「網球一姐」謝淑薇則攜手曹家宜開出紅盤，拿下我國在奧運網球賽睽違8年的勝利。

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國發基金盈餘在野質疑不受監督小金庫

行政院長卓榮泰29日召開114年度中央政府總預算審核會議，雖然明年度總預算尚未定案，但據了解，國發會向行政院爭取，國發基金明年度盈餘預估246億元，不必繳庫，以挹注新創事業與五大信賴產業。但在野黨質疑，此舉就是要將錢留著，變成不受監督的小金庫。

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環境部昨宣布，今年九月起全國飲料店禁止提供塑膠一次用飲料杯給顧客，業者可改用紙杯等其他材質代替。（資料照）

法務部昨宣布破獲跨國走私毒品案！起獲走私第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命共525公斤，黑市價格約21億台幣。（記者歐素美攝）

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