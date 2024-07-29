高雄南區新焚化爐擬採BOT 公聽會聽取正反意見

高雄市今召開南區資源回收廠促參BOT公聽會。（市府提供）

2024/07/29 22:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局今召開南區資源回收廠促參BOT公聽會，將導入AI智能高效焚化爐，招商引資百億元，年處理量減少15萬噸，降低粒狀污染物濃度值73%；地方支持與反對意見都有，環保局將廣納各方意見、書面建議，促使BOT案規劃更周詳。

環保局今於南區資源回收廠召開「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」公聽會，邀請在地居民、民代、學者及民間團體，逾60人與會，環保局先進行簡報，現場民眾踴躍發言，充分表達支持或反對意見，全程錄音錄影，完成公聽會程序。

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南區資源回收廠營運已逾24年，設備老化爐況不佳，地方共識建新替舊。環保局說明未來引進民間資金百億元，推動促參BOT（Build–operate–transfer，BOT，民間興建營運後移轉）模式，興建新南區焚化廠，將導入AI智能高效焚化爐，除了招商引資外，委外節省人力成本，每年收取權利金，增加市庫收入。

環保局表示，BOT模式委託民營20年，之後仍回歸政府，所處理廢棄物必須由環保局統一調度，廠商不得自行收受一般廢棄物，有害事業廢棄物更是禁止進廠，且設計年處理量減少15萬噸，每年57萬噸減為42萬噸，進一步達成污染減量目的。

此外，未來新廠必須建置新式污染防制設備，且契約將規定新廠必須降低排放粒狀污染物濃度值73%、硫氧化物84%、戴奧辛50%以上，並設置連續自動監測設施，採24小時連線，由環保局嚴密監控空氣污染物排放情形，且所有監測數據公開透明，民眾可隨時上網查看，不用擔心焚化爐民營會造成弊端。

環保局長張瑞琿表示，南區廠以促參BOT方式建新替舊，新機組、新技術將大幅降低污染量，發電效率也能從目前18%提升至25%以上，產生再生能源售予台電，達成循環經濟及淨零轉型。

張瑞琿指出，新廠不收外縣市廢棄物，並嚴禁有害事業廢棄物，環保局一定會嚴格把關，透過垃圾調度讓處理保持順暢，達到處理本市垃圾與維護在地空氣品質雙贏局面。

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