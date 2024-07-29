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長輩群瘋傳「別與帶電動車充電器的人搭電梯」 網秒揪2大錯誤

近日長輩群瘋傳一則留言：「別與攜帶電動車充電器的人搭電梯」。示意圖，與本新聞內容無關。（資料照）

近日長輩群瘋傳一則留言：「別與攜帶電動車充電器的人搭電梯」。示意圖，與本新聞內容無關。（資料照）

2024/07/29 23:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在PPT發文指出，長輩群組流傳一則消息，內容為：「請注意，不要與『攜帶電動車充電器』的人同搭電梯，惟恐被波及。如有，就立即退出電梯，不語，自保安全。現在騎電動車的人很多，這種情況也會常發生，小心保平安！」，讓原PO相當傻眼，「這到底什麼謠言啊，怎麼有辦法亂傳一些有的沒的」。不過，該群組內也有其他長輩看見消息後出來回應：「line的謠言很多，要有智慧，判別謠言」。

據悉，這條留言源自於一則報導。2021年大陸一名男子提著電動摩托車的鋰電池進入公寓電梯，沒想到鋰電池卻突然狂冒黑煙，下秒馬上爆炸，在電梯內猛烈燃燒。根據報導，男子出電梯後全身嚴重燒燙傷，不幸在一個月後離世。

文章發出後引起熱議，許多網友紛紛留言糾正，「長輩群組是不是沒有極限？」、「帶電池在身邊我還沒話說...充電器？」、「充電器不是變壓器嗎」、「照他們邏輯，手機帶進電梯裡也會爆炸」、「充電器沒過電是要爆什麼啦......」、「爆炸的是電池，怎麼會被傳成充電器啊；一開始訊息可能是正確的，但不斷的傳訊息就錯了」、「我還看過傳戴口罩的肺會塌陷的」、「充電器、電池，傻傻分不清」、「劣質鋰電吧，所以有鋰電池的別買雜牌」、「一堆長輩沒有辨識能力真的累==」。

台灣事實查核中心曾在2022年發文指出，許多自爆案件原因大多是因使用不合規格的鋰電池才會導致意外發生，且專家表示，三元鋰電池如果正常使用，並無爆炸風險，傳言「堅決不要使用三元鋰電池」、「不能在家充電」、「不能進電梯」的說法均不正確，並請注意需使用合格的電池及充電器，使用產品也請保持不要充電太久、充電時有人等原則，就能避免意外發生。

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