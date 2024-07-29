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文化部籌建國家兒童未來館 綠委辦座談會盼納入兒少意見

民進黨立委陳培瑜、張宏陸與蘇巧慧今日在立院召開座談會，邀集文化部官員、國內專家學者與民間團體一同針對「國家兒童未來館」提出策展與規劃建議。（記者林哲遠攝）

民進黨立委陳培瑜、張宏陸與蘇巧慧今日在立院召開座談會，邀集文化部官員、國內專家學者與民間團體一同針對「國家兒童未來館」提出策展與規劃建議。（記者林哲遠攝）

2024/07/29 21:44

〔記者林哲遠／台北報導〕文化部將在新北市板橋區籌建「國家兒童未來館」，民進黨立委陳培瑜、張宏陸與蘇巧慧今日在立院召開座談會，邀集文化部官員、國內專家學者與民間團體一同針對該館提出策展與規劃建議。文化部表示，做為台灣首個以兒童未來為主題的場館，目前在軟體與內容上最為欠缺，盼能聽取各界寶貴意見。

陳培瑜指出，國家兒童未來館將是台灣最大，也是世界最大的兒童博物館，期待兒童未來館除了是一個展覽和策展的空間，也可以多元發展為兒童探索與創造的場所、與在地特色連結的社區空間、兒童內容產業發展研究的基地等。她強調，希望立院每個會期至少都有一場座談會廣納更多民間建議，並舉辦兒少專場，來聆聽兒少們對於兒童未來館的想像。

張宏陸則提到，兒童未來館位於他的選區板橋，他不僅持續關切進度，也給予文化部壓力，期盼能蓋出最好的場館。他期許，該館未來不只是板橋在地人可以使用，也能放眼全台灣、全亞洲，甚至是全世界。

針對場館籌備進度與相關預算，文化部主祕陳登欽說，政府核定近165億元預算交付給文化部興建國家兒童未來館，目前已完成初期建築師徵選，正在做基本設計階段。他坦言，文化部最大的不足是軟體問題，加上接手此案時較為匆促，壓力其實滿大的，台灣過去沒有這樣主題的設施，因此很需要各界寶貴意見。

長期在兒少教育領領域工作的前小草書屋副校長阮家貞建議，未來30年全球會面對到氣候變遷、人口減少、政治戰爭、假訊息等前四大問題，國家兒童未來館未來在硬體與軟體的規劃上，應納入這些議題，讓孩子們明白未來將面對到的問題。

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