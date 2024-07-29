高雄25座滯洪池發揮功效獲肯定 凱米淹水面積僅莫拉克9.2％

寶業里滯洪池位於三民、鳳山區交界處，凱米颱風蓄滿水發揮滯洪功效。（記者陳文嬋攝）

2024/07/29 19:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風挾帶超大豪雨又逢天文大潮，造成高雄市淹水面積498公頃，相較於莫拉克颱風當年僅1座本和里滯洪池，現有25座滯洪池全國最多發揮功能，淹水面積大縮減僅9.2%；鳳山區忠義里長李朝清肯定市府治水用心，滯洪池減輕災情讓人民有感，成功大學前工學院院長游保杉名譽教授表示，所幸近年強化水利及滯洪設施發揮效用，數據顯示淹水面積更少、退水時間更快。

根據統計資料，凱米颱風平地最大累計雨量為778.5mm（大樹區），相較莫拉克颱風當時為729.5mm（大樹區），致災性降雨嚴峻程度超過莫拉克，燕巢、岡山、大社、楠梓、大樹等區時雨量超過100毫米，全市119條區域排水均達一級警戒水位，造成高雄淹水面積498公頃，僅莫拉克颱風5400公頃9.2%，且市區淹水大多1小時退水，時間也明顯縮短。

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尤其高雄2009年遭逢莫拉克颱風，只有1座本和里滯洪池，滯洪量僅11萬噸，當時市區多處淹水深度超過1公尺，低窪地區甚至達1層樓高，如今高雄打造25座滯洪池，凱米颱風超大豪雨，幾乎灌滿25座滯洪池，總滯洪量498萬噸，可容納2450座標準泳池水量，若無25座滯洪池滯留洪水，498萬噸洪水漫流至市區，肯定造成高雄更大淹水災情。

鳳山區忠義里長李朝清感謝市府水利局設置2座滯洪池，他說，2019年七一九、八二三淹水，造成全里大淹水，澄清、光復路口水深及腰，退水2至3小時還有積水，地下室泡水3天，抽水抽不完，這次凱米颱風降下超大豪雨，忠義里因為2座滯洪池發揮功能，只有積水、沒有淹水，雨勢稍歇1小時內完全退水，里民感受最深，體會天壤之別，他肯定市府治水用心，這次凱米颱風是天災，大家應該就事論事，滯洪池確實發揮滯洪功能，改善淹水、減輕災情，讓地方很有感。

成功大學前工學院院長、現為名譽教授游保杉指出，台灣位於颱風侵襲路徑，未來氣候變遷可能讓侵襲台灣颱風的降雨有增強趨勢，這是台灣必須面對而無法避免的降雨條件，更需認知到未來降雨強度與總量超過目前水利設施保護標準機會可能更為頻繁。當超過設計標準造成淹水應該是合理而可以接受現象，不宜輕易說治水無效來打擊水利工程師言論。

游保杉也提到國際上很早就認知從工程角度而言，淹水是無可避免地，因而提倡「與洪水共存」的理念。淹水最直接影響的是社區與民眾，建議上從中央、地方政府，下自社區與居民，共同參與建立韌性的防災體系。

高市府表示，將評估檢討提高保護標準並賡續執行相關排水改善工程，也提醒工程手段無法完全避免災害發生，協助市民取得水情資訊、鼓勵淹水地區加裝防水閘門、輔導成立自主防災社區等各項有助於提升防洪韌性策略，也會是持續努力的目標。

鳳山區府前滯洪池凱米颱風蓄水，發揮滯洪功效。（記者陳文嬋攝）

鳳山區青年滯洪池凱米颱風蓄滿水，發揮滯洪功效。（記者陳文嬋攝影）

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