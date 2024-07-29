為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中大里國光路人行道凹凸不平 何欣純爭取4千萬重鋪

大里區國光路2段人行道凹凸不平，立委何欣純（左2）今天邀集市議員林德宇（左1）、張芬郁（右2）、李天生（右1）爭取中央補助重鋪。（記者陳建志攝）

大里區國光路2段人行道凹凸不平，立委何欣純（左2）今天邀集市議員林德宇（左1）、張芬郁（右2）、李天生（右1）爭取中央補助重鋪。（記者陳建志攝）

2024/07/29 19:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區國光路是銜接南區、霧峰的重要道路，因兩側人行道老舊、凹凸不平，立委何欣純今天邀集公路局會勘，爭取從國光橋到大里路，全長近3公里的路段，進行人行空間的改善，初估所需經費約4千萬，待核定後就可發包施工。

何欣純立委今天邀集公路局、大里區公所主秘何子昇、台中市議員李天生、林德宇、張芬郁，東興里長許榮良、國光里長魏益川、新里里長何世琦等人到國光路會勘人行道改善。

何欣純表示，國光路二段省道是屯區南來北往重要道路，附近有大里國民運動中心、永隆國小、大里仁愛醫院等重要場所，人行空間改善亟為重要，因年久失修，現況人行步道破損、凹凸不平、樹穴竄根造成道路隆起、既有設施物阻礙行人通行動線等問題。

公路局表示，行人交通安全設施條例今年4月經立院3讀通過後，相關保障行人安全的改善都歡迎地方提案申請，國光路二段符合申請要件，今天會勘後需要調整包含號誌桿線路下地等部份，再請地方政府單位儘速修正，預計排下月審查。

出席會勘的台中市議員李天生、林德宇、張芬郁都表示，改善人行步道首重品質及實用，尤其國光路二段算是大里區門面，現在倡議行人路權的提升，盼分區分段施作時，能留意店家進出問題。

何欣純則提醒，國光路2段人行道改善工程估計工期要300天，先前大里區其他人行道改善，因農曆新年期間還在施工引發民怨，希望這次分段施作能夠調配妥當，完工後達到改善人行道鋪面、減少障礙物，成為行人、高齡民眾友善計畫區。

大里區公所主秘何子昇表示，這次國光路改善範圍從國光橋至大里路間兩側的人行道，原本有3段不列入此次改善範圍，但里長爭取一併列入讓整體景觀一致，預估經費要從3275萬增加到4000萬，將會在1週內修改計畫後送公路局審查，爭取補助施工。

大里區國光路2段人行道凹凸不平，立委何欣純（右4）今天邀集地方議員、里長會勘，爭取中央補助重鋪。（記者陳建志攝）

大里區國光路2段人行道凹凸不平，立委何欣純（右4）今天邀集地方議員、里長會勘，爭取中央補助重鋪。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大里行政中心不蓋了 何欣純：中市府「決策從何而來」
2024/07/24 14:52

大里行政中心不蓋了 何欣純：中市府「決策從何而來」
中央大學木棉花大道變好走、更安全 公所花3千萬整修即將完工
2024/07/10 20:33

中央大學木棉花大道變好走、更安全 公所花3千萬整修即將完工

期交所推出 微型臺指期貨與小型ETF期貨
高雄楠梓火車站周邊人行道改善 行人有感
2024/07/21 12:55

高雄楠梓火車站周邊人行道改善 行人有感
台中香蕉、竹筍風災受損嚴重 何欣純爭取全品項現金救助
2024/07/29 17:29

台中香蕉、竹筍風災受損嚴重 何欣純爭取全品項現金救助

看好台灣創新潛力 AOP持續交流合作
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播