台中大里國光路人行道凹凸不平 何欣純爭取4千萬重鋪

大里區國光路2段人行道凹凸不平，立委何欣純（左2）今天邀集市議員林德宇（左1）、張芬郁（右2）、李天生（右1）爭取中央補助重鋪。（記者陳建志攝）

2024/07/29 19:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區國光路是銜接南區、霧峰的重要道路，因兩側人行道老舊、凹凸不平，立委何欣純今天邀集公路局會勘，爭取從國光橋到大里路，全長近3公里的路段，進行人行空間的改善，初估所需經費約4千萬，待核定後就可發包施工。

何欣純立委今天邀集公路局、大里區公所主秘何子昇、台中市議員李天生、林德宇、張芬郁，東興里長許榮良、國光里長魏益川、新里里長何世琦等人到國光路會勘人行道改善。

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何欣純表示，國光路二段省道是屯區南來北往重要道路，附近有大里國民運動中心、永隆國小、大里仁愛醫院等重要場所，人行空間改善亟為重要，因年久失修，現況人行步道破損、凹凸不平、樹穴竄根造成道路隆起、既有設施物阻礙行人通行動線等問題。

公路局表示，行人交通安全設施條例今年4月經立院3讀通過後，相關保障行人安全的改善都歡迎地方提案申請，國光路二段符合申請要件，今天會勘後需要調整包含號誌桿線路下地等部份，再請地方政府單位儘速修正，預計排下月審查。

出席會勘的台中市議員李天生、林德宇、張芬郁都表示，改善人行步道首重品質及實用，尤其國光路二段算是大里區門面，現在倡議行人路權的提升，盼分區分段施作時，能留意店家進出問題。

何欣純則提醒，國光路2段人行道改善工程估計工期要300天，先前大里區其他人行道改善，因農曆新年期間還在施工引發民怨，希望這次分段施作能夠調配妥當，完工後達到改善人行道鋪面、減少障礙物，成為行人、高齡民眾友善計畫區。

大里區公所主秘何子昇表示，這次國光路改善範圍從國光橋至大里路間兩側的人行道，原本有3段不列入此次改善範圍，但里長爭取一併列入讓整體景觀一致，預估經費要從3275萬增加到4000萬，將會在1週內修改計畫後送公路局審查，爭取補助施工。

大里區國光路2段人行道凹凸不平，立委何欣純（右4）今天邀集地方議員、里長會勘，爭取中央補助重鋪。（記者陳建志攝）

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