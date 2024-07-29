為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風造成733校受災 張廖萬堅：從速從簡協助復原

凱米颱風帶來的暴雨造成全國733校受災，教育部政次張廖萬堅赴學校勘災，教育部將從速從簡協助校方復原。（取自張廖萬堅臉書）

凱米颱風帶來的暴雨造成全國733校受災，教育部政次張廖萬堅赴學校勘災，教育部將從速從簡協助校方復原。（取自張廖萬堅臉書）

2024/07/29 18:31

〔記者林曉雲／台北報導〕凱米颱風遠離台灣，但暴雨造成各種災害，根據教育部校安中心統計，全國共計733校及1館所受災，初估受災金額為2億3373萬餘元，教育部政次張廖萬堅表示，依政院指示，教育部會「從速從簡」協助地方教育局處和校方進行復原工作。

以台南市111所學校受災校數最多，高雄市學校災損估4341萬元最高，位於高雄市的科工館也有上千萬元災損。教育部表示，待災後復原時，學校再依確切評估災損金額填報於教育部校安通報系統，已請各地方教育局處掌握確認，彙整正確災損金額以陳報行政院。

教育部統計至27日21時止，初估災損超過2.3億元，張廖萬堅昨陪行政院副院長鄭麗君赴彰化二林工商及南投水里國中勘災。

教育部以受災校數區分統計，以台南市111所學校受災校數最多，彰化縣100校次之，屏東縣也有80校受損；以縣市損失金額區分，高雄市學校災損估4341萬元，屏東縣估4333萬元，台南市估3575萬元。

國立科學工藝博物館災損估1175萬元，館方說明，館所屋頂採光罩、雨遮、天花板破損，館所頂樓抽排風管及排風機損壞，館區各處鐵門變形損壞。

而南投縣縣立水里國中估災損1020萬元，校方說明，操場旁土石流造成擋土牆和排水系統毀損，土石坍方約1000立方米、大樹倒塌壓毀操場看台上遮陽鐵架、教學大樓及巨人球場樹木倒塌；屏東縣縣立公正國中災損估1016萬元，校方說明，操場損壞、電梯設施損壞、警報系統及監視器設施損壞。

教育部政次張廖萬堅陪同行政院副院長鄭麗君，昨赴彰化二林工商及南投水里國中勘災，聽取學校簡報。 （取自張廖萬堅臉書）

教育部政次張廖萬堅陪同行政院副院長鄭麗君，昨赴彰化二林工商及南投水里國中勘災，聽取學校簡報。 （取自張廖萬堅臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
曾文水庫化身大型滯洪池攔蓄2.5億立方米 發揮排砂與沖淤效益
2024/07/29 16:56

曾文水庫化身大型滯洪池攔蓄2.5億立方米 發揮排砂與沖淤效益
阿里山風景區零星災損 太平雲梯、觀音瀑布暫停開放至7/31
2024/07/29 16:56

阿里山風景區零星災損 太平雲梯、觀音瀑布暫停開放至7/31

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
溪頭自然教育園區恢復開園 籲山友勿冒險取道山徑入園
2024/07/29 16:59

溪頭自然教育園區恢復開園 籲山友勿冒險取道山徑入園
台中香蕉、竹筍風災受損嚴重 何欣純爭取全品項現金救助
2024/07/29 17:29

台中香蕉、竹筍風災受損嚴重 何欣純爭取全品項現金救助

STAR ONE中央星鑽 副都心地標 全新成屋
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播