凱米颱風造成733校受災 張廖萬堅：從速從簡協助復原

凱米颱風帶來的暴雨造成全國733校受災，教育部政次張廖萬堅赴學校勘災，教育部將從速從簡協助校方復原。（取自張廖萬堅臉書）

2024/07/29 18:31

〔記者林曉雲／台北報導〕凱米颱風遠離台灣，但暴雨造成各種災害，根據教育部校安中心統計，全國共計733校及1館所受災，初估受災金額為2億3373萬餘元，教育部政次張廖萬堅表示，依政院指示，教育部會「從速從簡」協助地方教育局處和校方進行復原工作。

以台南市111所學校受災校數最多，高雄市學校災損估4341萬元最高，位於高雄市的科工館也有上千萬元災損。教育部表示，待災後復原時，學校再依確切評估災損金額填報於教育部校安通報系統，已請各地方教育局處掌握確認，彙整正確災損金額以陳報行政院。

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教育部統計至27日21時止，初估災損超過2.3億元，張廖萬堅昨陪行政院副院長鄭麗君赴彰化二林工商及南投水里國中勘災。

教育部以受災校數區分統計，以台南市111所學校受災校數最多，彰化縣100校次之，屏東縣也有80校受損；以縣市損失金額區分，高雄市學校災損估4341萬元，屏東縣估4333萬元，台南市估3575萬元。

國立科學工藝博物館災損估1175萬元，館方說明，館所屋頂採光罩、雨遮、天花板破損，館所頂樓抽排風管及排風機損壞，館區各處鐵門變形損壞。

而南投縣縣立水里國中估災損1020萬元，校方說明，操場旁土石流造成擋土牆和排水系統毀損，土石坍方約1000立方米、大樹倒塌壓毀操場看台上遮陽鐵架、教學大樓及巨人球場樹木倒塌；屏東縣縣立公正國中災損估1016萬元，校方說明，操場損壞、電梯設施損壞、警報系統及監視器設施損壞。

教育部政次張廖萬堅陪同行政院副院長鄭麗君，昨赴彰化二林工商及南投水里國中勘災，聽取學校簡報。 （取自張廖萬堅臉書）

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