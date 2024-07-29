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全國最後一檔啤酒節活動 2024桃園啤酒節8/23、8/24登場

「2024桃園啤酒節」系列活動將在8月23至24日在藝文展演中心戶外廣場及8月31日在桃園酒廠登場。（經發局提供）

「2024桃園啤酒節」系列活動將在8月23至24日在藝文展演中心戶外廣場及8月31日在桃園酒廠登場。（經發局提供）

2024/07/29 18:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2024桃園啤酒節」系列活動將在8月23至24日在藝文展演中心戶外廣場及8月31日在桃園酒廠登場，其中，8月23、24日下午4點開始的「JAZZ藝起搖擺」，除邀集滷味、甜點美食、精釀啤酒等上百家特色業者進駐，現場將抽出包括機票、電動機車、禮券、福袋等好禮。

經濟發展局表示，當天安排貴賓與民眾有獎徵答，8月23日下午4點只要到服務台加入「桃好你的心」、「桃味遊樂園」粉專留言按讚加分享，就能免費兌換百吉冰棒及有獎徵答抽獎券，有獎徵答獎項包含市值15萬6000元的「法國6天5夜雙人自由行」、8萬6400元的「東南亞航線雙人來回機票」、8萬元的「日本大阪5天4夜雙人自由行」及全聯禮券，而活動2天消費滿額還能兌換福袋及抽獎。

經發局表示，現場攤位商品類型多元，除了各知名品牌啤酒，亦有滷味、炸雞、串燒及各式飲品，不喝酒的民眾也能到場同樂，每天晚上9點到10點則是Happy Hour歡樂時光，祭出獨家優惠價，有機會以便宜價格買到喜愛的啤酒。

經發局表示，今年也結合爵士、電子與嘻哈等音樂類型，打造最Chill的啤酒節，8月23日有知名DJ QUEENA及學生社團演出，並邀請Skyline天際線融合爵士樂團、日出之前Before Sunrise、林潔心帶來精采表演，8月24日則有杜郢POLO、Quanzo、艾蜜莉AMILI、Gigi羅棋纓等人氣歌手接力熱唱；活動詳情可上「桃味遊樂園」、「桃好您的心」FB粉絲團，或桃園休閒美食活動網站查詢。

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