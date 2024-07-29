Social Designer挑戰賽2組冠軍出爐 團隊將獲青年局優化精進

「Social Designer 2024挑戰賽」總決賽於昨日舉辦，共有400多位來自全台各地的學生報名參加。（新北青年局提供）

2024/07/29 18:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕Social Designer2024青年永續社會設計挑戰賽總決賽昨（28）日落幕。此次共有400多位學生報名參加，針對教育、資訊判讀、青年弱勢、環境保護及長照偏鄉等的社會議題，大專組由清華大學、輔仁大學和高科大學生組成的團隊以「長與你鄉伴」奪冠，高中職組則是由大同高中以「鄉孤勇者」拿下冠軍，分別榮獲獎金6萬元。青年局將擇選優秀隊伍，提供2個月後續輔導與培力顧問，讓團隊的專案得以持續優化精進，也為社會發揮更大影響力。

新北市青年局長邱兆梅表示，拜科技及社群平台興起之賜，學生打開手機，能輕鬆參與公共事務的討論，但是為了讓同學們能夠與產官學界交流對話，讓想法落地，青年局主辦「Social Designer青年永續社會設計挑戰賽」，每一屆與5個非營利組織合作，帶領同學以實際行動，迎接社會問題的真實挑戰。

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她指出，今年共邀請到TFT為台灣而教、台灣放伴教育協會、逆風劇團、RE-THINK及小驢行共5個非營利組織，針對教育、資訊判讀、青年弱勢、環境保護及偏鄉長照的社會現況出題。

評審團表示，決賽隊伍中，在實作上有極高完成度，也懂得都善用科技平台、AI 或大型語言模型（LLM）等方式來嘗試解決複雜的永續問題；高中職組的熱情和執行力讓人印象深刻，大專組的成熟和影響力也令人驚艷，每個團隊不只是自己投入社會議題，同時帶動身邊朋友一起關注和行動。

獲冠軍的「鄉孤勇者」隊長蔡宜錦表示，這次挑選「偏鄉長照議題」，4個月來團隊共開過30多次線上線下的會議，並寫信給全新北市的托老中心，表明團隊可到中心去教長輩自行使用叫車接送服務，結果才驚覺，自己團隊中沒有人會說台語，因此還特別找一位台語老師逐字學習；另有感於科技資訊落差大，團隊遂轉向照顧者族群，分享長照偏鄉的交通議題解方。

「長與你鄉伴」是由國立清華大學、輔仁大學和國立高雄科技大學學生組成透過完整的「設計思考」模式規劃出「老有所動」平台，可依據使用者的身份需求給予建議，並且找鄰居參與接送等服務，由媒合服務費用、廣告收入和企業贊助來維持平台營運，並同時辦理衛教工作坊了解長者需求。

「鄉孤勇者」則是由大同高中組成，透過多方研究和訪談以及實作後的回饋，決定將目標對象調整成能接觸到的40到60歲的照顧者族群，如暑假在校的老師、家長等，將重點放在教他們如何使用數位工具，並測試是否聽得懂、知道如何操作以達到目標。

新北市青年局長邱兆梅說明舉辦競賽的初衷，期待學生們透過參與的過程，學習分享溝通及凝聚共識。（新北青年局提供）

大專組第一名由「長與你鄉伴」團隊獲得，關注長照偏鄉議題，透過完整設計思考模式規劃出「老有所動」平台。（新北青年局提供）

高中職組第一名團隊「鄉孤勇者」，關注長照偏鄉議題，過程中驚覺，團隊中無人會說台語，因此還特別找台語老師逐字學習，並完成任務。（新北青年局提供）

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