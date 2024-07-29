石碇高中生攜手致理科大用無人機及AI助茶農 獲教育部首屆永續行動創新獎

新北市石碇高中學生攜手致理科技大學學生組成團隊「精誠所致．金石為開」，以無人機及AI數位科技協助石碇茶農，獲教育部首屆「人文社會永續行動創新應用競賽」優選殊榮。（教育部提供）

2024/07/29 17:23

〔記者林曉雲／台北報導〕新北市石碇高中學生攜手致理科技大學學生組成團隊，善用無人機與AI等科技，協助石碇茶農解決人力老化及水土保持等挑戰，開發出監控系統APP等解方，對環境及傳統產業的永續產生貢獻，今日拿下教育部首屆「人文社會永續行動創新應用競賽」優選殊榮。

教育部資科司科長高志璋說明，為促進人文社會與數位科技的跨領域學習，教育部首度舉辦「112年人文社會永續行動創新應用競賽」，吸引全國大專院校及高中職師生組成跨領域和跨年齡的合作團隊，共同投入永續發展行動。

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首屆競賽共108隊參賽，經過初賽、培力研習、專家諮詢及決賽，透過增能與競賽的強化，激發學生更好的創意與解方，大專組共選出4組優選及4組佳作、綜合組2組優選及2組佳作，並經網路票選出4組最佳人氣獎。

綜合組優選團隊「精誠所致．金石為開」，以石碇茶園的水土保持、山坡地使用為主要議題，石碇高中學生林宇宏及周奐岑等在老師張茵婷帶領下，與致理科大企管系王仕文及資管系李詠薇等合作，針對茶農希望水土保持良好、利用新科技且永續經營提出解方，特別是茶農陳小姐和顏先生等表達，種茶人年紀較長、體力負荷大，大範圍種植無法即時顧及水土保持等問題，學生們在3個月內拍了40多支影片及無數張照片，善用無人機空拍及數位分析影像，開發出茶園監控系統APP，降低茶產業勞動力及與科技應用結合的門檻。

此外，大專組優選團隊之一「環鐵之心」則注意在地廢鐵回收再利用的議題，試圖將五金工廠產生的廢鐵與鐵雕藝術結合，賦予原本只能被分解、回收或銷毀的廢鐵截然不同的人文及藝術價值，進而實現資源及人文上的永續。綜合組另一個優選團隊「Cross-Cultural Café」以新竹東門市場為場域，結合AR、NFC、紅外線光感裝置，設計實際解謎遊戲，具備強烈的地方創生色彩。

新北市石碇高中學生攜手致理科技大學學生組成團隊「精誠所致．金石為開」，以無人機及AI數位科技協助石碇茶農，獲教育部首屆「人文社會永續行動創新應用競賽」優選殊榮。（取自競賽官網YT）

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