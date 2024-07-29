阿里山風景區零星災損 太平雲梯、觀音瀑布暫停開放至7/31

奮起湖步道遭倒塌林木壓毀。（阿里山國家風景區管理處提供）

2024/07/29 16:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕凱米颱風造成嘉義縣山區道路中斷、落石坍方等災情，阿里山國家風景區管理處所轄多處景點，如太平雲梯、觀音瀑布風景區等處，因聯外道路剛搶通，加上園區內樹木、植栽倒塌等零星災情，暫時休園至7月31日，開放時間另行公告。

阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽說，西北廊道遊憩系統據點封閉整理的計有23處，而觀音瀑布園區3號橋需經過檢測，待安全無虞才會再行開放；太平雲梯園區需環境整理，暫時封閉至8月1日，竹坑溪步道因部分區域崩塌，短期內無法開放。

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陳榮欽說，台18線遊憩系統據點部分，封閉整理的共22處，其中奮起湖步道設施，因有多株高大的杉木傾倒，導致步道受損嚴重，需清整復原後再行開放，奮起湖老街未受影響；達邦遊憩系統據點共17處封閉整建，待清整復原後再行開放。

嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社經理張世昌表示，太平36彎、162甲縣道近日剛搶通，最近正清理路面倒樹及落石，太平雲梯未受損，園區僅部分植栽、樹木倒伏，已請廠商整理、補植，自主休園到8月1日才重新開放。

嘉縣竹崎鄉觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興說，自文峰村進入的聯外道路落石已經排除，不過在觀音3號橋前，因擋土牆下陷毀及護欄，目前暫停開放至7月31日，將待阿管處評估安全性後，開放時間另行公告。

逐鹿文創園區、觸口遊客中心、金獅山步道、金獅紙寮步道、龍興宮觀景平台、龍眼頂尖觀景平台、二尖山步道、霧之道、櫻之道、霞之道、龍頂步道等正常開放，私人營運的阿里山鄉樂野村優遊吧斯鄒族文化園區也已正常營運。

竹坑溪步道部分區域崩塌受損。（阿里山國家風景區管理處提供）

茶山觀溪步道入口坍塌嚴重。（阿里山國家風景區管理處提供）

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