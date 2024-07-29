早年羅東木材商招待貴賓首選 味芳餐廳8/15熄燈

羅東味芳餐廳1979年就在羅東夜市旁的民權路現址營業。（記者江志雄攝）

2024/07/29 16:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮知名餐廳味芳海鮮園（俗稱味芳餐廳），開業半世紀後傳出熄燈？業者今天下午證實，即將8月15日結束營業，網友獲知後留言回應，「羅東的好滋味，古早味已難覓」。

網傳「味芳老闆財哥年事已高，必須做出這個難捨的決定，味芳即將熄燈，相信屬於味芳的獨特滋味，會一直貯存在你我記憶的扉頁中」。財哥女婿簡先生下午接受本報訪問時確認這項消息。

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羅東味芳餐廳開業約50年，1979年就在羅東夜市旁的民權路現址營業，菜色涵蓋台菜、海鮮、日本料理，標榜「正港古早味，道地宜蘭菜」，拿手菜有魚翅丸、魟魚米粉鍋、生魚片、糕渣、西魯肉等等，羅東早年以木材業起家，木材商招待貴賓用餐，羅東味芳便是首選的餐廳之一。

另外，羅東鎮公所近幾年舉辦的「三月初三呷拜拜」，邀請在地餐廳業者加入供餐，開放訂桌後，羅東味芳餐廳供應的桌次，經常在第一時間被訂光，走過半世紀後，人氣歷久不衰。

羅東味芳即將停業的消息已在網路上流傳，網友留言，「很捨不得」、「好可惜啊！記憶中的好味道」、「美味無極限，我辦婚禮的餐廳」，眾人紛紛表達不捨。

宜蘭縣羅東味芳餐廳將在8月15日熄燈。（記者江志雄攝）

羅東味芳餐廳菜色標榜「正港古早味，道地宜蘭菜」。（記者江志雄攝）

羅東味芳餐廳手路菜走過半世紀後，人氣歷久不衰。（記者江志雄攝）

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