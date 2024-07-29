為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

早年羅東木材商招待貴賓首選 味芳餐廳8/15熄燈

羅東味芳餐廳1979年就在羅東夜市旁的民權路現址營業。（記者江志雄攝）

羅東味芳餐廳1979年就在羅東夜市旁的民權路現址營業。（記者江志雄攝）

2024/07/29 16:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮知名餐廳味芳海鮮園（俗稱味芳餐廳），開業半世紀後傳出熄燈？業者今天下午證實，即將8月15日結束營業，網友獲知後留言回應，「羅東的好滋味，古早味已難覓」。

網傳「味芳老闆財哥年事已高，必須做出這個難捨的決定，味芳即將熄燈，相信屬於味芳的獨特滋味，會一直貯存在你我記憶的扉頁中」。財哥女婿簡先生下午接受本報訪問時確認這項消息。

羅東味芳餐廳開業約50年，1979年就在羅東夜市旁的民權路現址營業，菜色涵蓋台菜、海鮮、日本料理，標榜「正港古早味，道地宜蘭菜」，拿手菜有魚翅丸、魟魚米粉鍋、生魚片、糕渣、西魯肉等等，羅東早年以木材業起家，木材商招待貴賓用餐，羅東味芳便是首選的餐廳之一。

另外，羅東鎮公所近幾年舉辦的「三月初三呷拜拜」，邀請在地餐廳業者加入供餐，開放訂桌後，羅東味芳餐廳供應的桌次，經常在第一時間被訂光，走過半世紀後，人氣歷久不衰。

羅東味芳即將停業的消息已在網路上流傳，網友留言，「很捨不得」、「好可惜啊！記憶中的好味道」、「美味無極限，我辦婚禮的餐廳」，眾人紛紛表達不捨。

宜蘭縣羅東味芳餐廳將在8月15日熄燈。（記者江志雄攝）

宜蘭縣羅東味芳餐廳將在8月15日熄燈。（記者江志雄攝）

羅東味芳餐廳菜色標榜「正港古早味，道地宜蘭菜」。（記者江志雄攝）

羅東味芳餐廳菜色標榜「正港古早味，道地宜蘭菜」。（記者江志雄攝）

羅東味芳餐廳手路菜走過半世紀後，人氣歷久不衰。（記者江志雄攝）

羅東味芳餐廳手路菜走過半世紀後，人氣歷久不衰。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
98歲老闆過世！台南傳承兩代烏魚子老店「明興商行」歇業
2024/07/19 16:27

98歲老闆過世！台南傳承兩代烏魚子老店「明興商行」歇業
鹿港美食少一味！排隊名店「阿彬爌肉飯」突停業 老闆曝原因
2024/07/04 07:47

鹿港美食少一味！排隊名店「阿彬爌肉飯」突停業 老闆曝原因

期交所推出 微型臺指期貨與小型ETF期貨
全球百大名廚江振誠拋震撼彈 餐廳RAW營業至今年底
2024/07/29 15:42

全球百大名廚江振誠拋震撼彈 餐廳RAW營業至今年底
時代的眼淚！台中第一代泡沫紅茶「新綠洲」10月歇業
2024/07/17 16:40

時代的眼淚！台中第一代泡沫紅茶「新綠洲」10月歇業

STAR ONE中央星鑽 副都心地標 全新成屋
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播