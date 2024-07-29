中華郵政推AI競賽鼓勵學生創新思維 總獎金高達120萬元

中華郵政「2024郵政大數據競賽」總獎金高達120萬元。（記者蔡思培攝）

2024/07/29 15:31

〔記者蔡思培／台北報導〕中華郵政舉辦「2024郵政大數據競賽」，廣邀全國大專院校學生組隊參加，利用AI技術挖掘中華郵政資料，透過數據洞察客戶需求，針對現有郵政服務提供創新應用與精進。競賽8月1日起至10月7日開放報名，總獎金高達120萬元。

郵政大數據競賽競賽主題是「AI郵局 智創新局」，每隊由全國大專院校在校學生2至4人組成，並請1名教授帶隊指導，針對郵務及儲匯2大主題投件。參賽者要應用AI技術挖掘郵政資料潛在價值，透過數據洞察客戶需求，提升營運績效並優化客戶體驗，提供符合客戶期望的服務。

請繼續往下閱讀...

中華郵政也祭出高額獎金，第1名獎金有30萬元、第2名20萬元，第3名則有15萬元，另有最佳應用獎、最佳創意獎及優等獎等多個獎項，競賽總獎金高達120萬元。

中華郵政大數據室籌備室專委葉純復表示，學生報名參賽後，可透過雲端檢視去識別後的中華郵政數據資料，學生可透過AI分析，針對現有郵局服務提出可行的創意運用與精進方式，希望藉由學生創新思維提升郵政服務滿意度、讓民眾更便利。

競賽也邀請AI大數據領域專家、AI人工智慧專家、智慧物流專家、數位金融專家、創新領域專家等業界專家各領域專家提供學生輔導，除可豐富作品內容，學生還可學到課程以外實務經驗。

中華郵政董事長吳宏謀表示，郵政公司雖有百年歷史，但仍在創新，近年來大數據、AI已導入百工百業、各行，而中華郵政業務廣泛，有物流、金流、商流、資訊流，這次舉辦大數據應用競賽是想借助學生們提供的顧客體驗與對於郵政的期待，若提案可行，中華郵政會參考與採納。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法