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支援彰化災後清消 中市調派大型抓斗車、消毒機具

中市環保局投入支援彰化大城鄉災後清運復原。（圖由市府提供）

中市環保局投入支援彰化大城鄉災後清運復原。（圖由市府提供）

2024/07/29 15:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕凱米颱風導致中南部豪雨成災，台中市目前主要道路環境復原工作，抱著同島一命，中市環保局今（29）日將調派大型抓斗車及消毒機具，跨區支援彰化縣大城鄉災後環境清理及消毒工作。

環保局表示，日前水利局已增派抽水機，協助彰化地區部分淹水鄉鎮抽水加速積水消退，因淹水後民宅有許多泡水傢俱不堪使用，當地清潔人力機具有限，環保局今日也調派大型抓斗車協助支援大城鄉廢棄家具清運工作；另因颱風過境淹水後連續2天的大太陽，容易滋生病媒蚊，環保局並調派消毒車輛機具前往大城鄉協助環境消毒工作。

在北屯區清潔隊服務12年的隊員蔡毅弘表示，目前擔任垃圾車駕駛，老家位於彰化縣大城鄉公館村，緊鄰61號濱海公路，當地平時海風就很大；聽聞這次凱米颱風除風速強勁，更夾帶豪雨、造成濁水溪暴漲，所幸有預防性撤離地勢低窪6村村民，雖然其老家長者已不在，但是老家圍牆被風吹倒，想著一定要找時間回去看看。

蔡毅弘表示，當他接到長官協助彰化大城鄉災後清運復原及消毒任務需抓斗證照人員時，立即回報其參與意願，希望能盡一份心力回饋故鄉。

擔任掃路班隊員吳庭和表示，這次颱風沒有造成台中太大傷害，但看到鄰近地區淹水有支援需求，也希望可以投入協助災後消毒行動，不讓飽受災損之苦的鄉親還要面對病媒蚊滋擾的問題。

北屯區清潔隊長宋寶瑞表示，此次共7位菁英隊員投入支援彰化大城鄉災後清運復原及消毒任務，這些同仁平時表現優異，在專案任務亦自告奮勇前往支援，希望這些生力軍可以幫助大城鄉在短時間完成災後環境復原，盡速恢復正常生活。

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