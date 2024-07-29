淺水灣夕照發想彩繪 新北三芝佛朗明哥陸橋換新貌

新北三芝區公所近日完成後厝里佛朗明哥人行陸橋彩繪工程，將這座象徵三芝入口意象的重要設施換上新的面貌。（三芝區公所提供）

2024/07/29 15:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕佛朗明哥陸橋位於新北三芝區北海岸景點淺水灣，也鄰近網美拍照熱點芝蘭公園海上平台，為增添景觀公共藝術氣息，三芝區公所近日完成後厝里佛朗明哥人行陸橋彩繪工程，將這座象徵三芝入口意象的重要設施換上新的面貌，以三芝淺水灣美麗的夕照為發想，呈現出鮮明亮麗的彩繪陸橋，帶來耳目一新的視覺盛宴。

位於新北三芝區的佛朗明哥陸橋建於1998年，由於該地西臨淺水灣、風景秀麗，遠眺大海，落日美景盡收眼底、變幻萬千，為便於行人穿越，同時連接佛朗明哥社區與淺水灣海濱公園，特打造陸橋供民眾通行，並命名為「佛朗明哥觀海大橋」。

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不過，經年累月既有陸橋彩繪臨海潮濕加上受到海風侵蝕影響，已造成彩繪面漆剝落之情形，為提升居民及遊客觀感，三芝區公所結合在地藝術家楊樹森老師設計，以「幾何圖形」為設計理念，使用大自然柔美海浪與陽光的橢圓形波花，搭配鮮明的色彩和簡潔的線條，帶出山海間海光一色波光粼粼的意象，打造一個充滿動感和活力的藝術空間，並以嶄新的面貌展現在。

後厝里里長楊秀彥表示，感謝議員陳偉杰及公所對於地方營造特色的重視，並期盼持續為北海岸打造更好的觀光景點，帶動地方觀光經濟。

三芝區公所區長賴小萍指出，公所致力於提供高品質的公共服務，持續改善三芝基礎設施，相信通過創新的公共藝術與設施的改造，能夠為市民營造更加美好的生活環境。而陸橋重新彩繪是城市美化計畫的重要一環，運用簡單的幾何圖形，呈現夕陽照映在淺水灣海面上波光粼粼的感覺，更增添了些許美及浪漫氛圍，賦予陸橋新的生命力，也讓民眾能夠在日常生活中感受到藝術的魅力。

賴小萍進一步說，而該座陸橋不僅位於區內交通的重要樞紐，亦是多數民眾每日必經之地，今年7月完成陸橋全新繪製，希望為民眾帶來耳目一新的視覺體驗，也歡迎民眾利用暑假期間到淺水灣欣賞美麗的海景與夕照，亦可體驗站在佛朗明哥陸橋上眺望優美的淺水灣海面，感受其所傳遞的魅力。

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