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八里五福宮再捐3千斤物資 8年累計市值達1700萬

為響應「新北市好日子愛心大平台」，八里五福宮於今日捐贈3千斤白米、罐頭、泡麵、醬油、餅乾等民生物資。（記者羅國嘉攝）

為響應「新北市好日子愛心大平台」，八里五福宮於今日捐贈3千斤白米、罐頭、泡麵、醬油、餅乾等民生物資。（記者羅國嘉攝）

2024/07/29 12:12

〔記者羅國嘉／新北報導〕為響應「新北市好日子愛心大平台」，八里五福宮於今（29）日捐贈3000斤白米、罐頭、泡麵、醬油、餅乾等民生物資，合計共達62萬2620元，由新北市社會局長李美珍代表侯友宜受贈並回贈感謝狀。

八里五福宮以奉祀五路財神聞名，長期傳揚濟世救人的理念，近幾年積極推廣將善念捐贈物資擴及到社會公益。五福宮主委鄭戴麗香表示，該宮主祀五路財神，每年農曆3月及7月都會辦理法會，自2017年起至今已連續8年不間斷將法會物資捐贈給新北市實物銀行，累計市值達1700萬。今年4月23日武財神聖誕法會時，捐贈市府值合計473萬元物資、救護車、AED貼片及戰術止血帶；而這次普渡法會再度捐贈3千斤白米、罐頭、泡麵、醬油、餅乾等民生物資，提供第一線救災人員及弱勢家庭最實際幫助。

鄭戴麗香指出，每年辦理兩場法會的物資都贈予社會局，在財神爺指示下將物資捐贈出來，幫助新北弱勢家庭，希望將神明及信眾的關懷及溫暖傳遞到新北的各角落，也帶給弱勢家庭祝福，期待他們能有更穩定生活。

李美珍表示，這次捐贈多達923箱的物資，凝聚著十方信眾的善心善念，由五福宮同仁協助完成採購並搬運至會場敬獻，這些充滿祝福的物資，都是最能及時滿足弱勢家庭日常三餐飲食需求，部分物資會提供八里區公所，回饋五福宮所在地的八里弱勢家庭，其他物資則會透過社會局社福中心社工評估後，發放給其他弱勢家庭，幫助他們獲得基本生活的溫飽。

議員陳家琪也說，五福宮長期以來在地方做愛心非常多，今天特別利用關聖帝君的生日，再次把這些物資發送給需要的人，也希望大家都能夠感受到社會滿滿的愛，再次感謝五福宮善舉。

新北議員陳家琪（左起）、八里五福宮宮主游明旺、主委鄭戴麗香、社會局長李美珍、副主任委員蔡志浩共同響應「新北市好日子愛心大平台」五福宮物資捐贈。（記者羅國嘉攝）

新北議員陳家琪（左起）、八里五福宮宮主游明旺、主委鄭戴麗香、社會局長李美珍、副主任委員蔡志浩共同響應「新北市好日子愛心大平台」五福宮物資捐贈。（記者羅國嘉攝）

五福宮主委鄭戴麗香代表五福宮捐贈3千斤物資，並由新北市社會局長李美珍代表侯友宜受贈並回贈感謝狀。（記者羅國嘉攝）

五福宮主委鄭戴麗香代表五福宮捐贈3千斤物資，並由新北市社會局長李美珍代表侯友宜受贈並回贈感謝狀。（記者羅國嘉攝）

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