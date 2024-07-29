「凱米」重創西部最大產地 台南歸仁釋迦損失約5成

在「凱米」颱風摧殘下，歸仁釋迦損失慘重。（歸仁區農會提供）

2024/07/29 12:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「凱米」颱風帶來的狂風暴雨重創國內西部最大產地的台南歸仁釋迦，由於正值採收期，落果、斷枝，以及泡水後的延遲性傷害，初估損失約達5成，農民欲哭無淚。

歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，連日勘災後，發現即將採收的釋迦，不僅落果嚴重，有些則因強風吹襲，與枝葉碰撞，造成擦傷而折損，衝擊整體產量。

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翁淑雲提到，凱米除了強風之外，也帶來豪雨，有些果樹浸泡太久，影響後續的釋迦收成，已通知農民儘速向公所申報災損。

翁淑雲說，當地釋迦本月中旬開始採收，之前連日劇烈的午後雷陣雨，隔天早上卻豔陽高照，導致裂果頻傳，氣候因素已經讓農民頭大，後來又遭遇颱風，初估損失約有5成，令人心疼。

翁淑雲指出，因務農人口高齡化，歸仁釋迦栽種面積逐年減少，目前約62公頃，仍為國內西部最大，集中在崙頂、看西等里，品質優、價格好，產業規模「小而美」，是重要的地方特色。

崙頂里長徐進德強調，颱風強襲，釋迦傾倒、枝幹折斷，雖有扶正與修剪，但會有延遲性傷害，事先難以套袋的小果，也不堪摧殘，已經變黑，無法生長，都影響後續產量。

在「凱米」颱風摧殘下，歸仁釋迦損失慘重。（歸仁區農會提供）

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