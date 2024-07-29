竹東河濱公園魚屍臭翻！竹縣環保局：水溫劇烈變化釀魚群暴斃

竹東生態河濱公園第三、第四期的生態池，27日驚見魚屍達3噸；雖然暴斃死魚多已撈除，但這兩天一恢復悶熱又無風，現場臭氣逼人，散步民眾紛紛走避。 （記者廖雪茹攝）

2024/07/29 11:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東生態河濱公園第三、第四期的生態池，27日驚見魚屍，地方推估達3噸；縣府環保局今（29）早再會同縣議員林昭錡現勘，表示由於連日酷熱突遇颱風豪雨產生的劇烈溫差，導致池水溶氧量驟降至每公升1.21毫克，魚群缺氧而死。但這兩天一恢復悶熱又無風，現場臭氣逼人，散步民眾紛紛走避。

林昭錡說，27日接獲民眾通報，竹東河濱公園的生態池突見大量魚群翻肚，蒼蠅密佈在尚未腐爛的魚身，水流緩慢近乎死水，現場散發出惡臭，相當難聞。為免雨後爆發傳染病及環境衛生問題，請環保局迅速派員打撈清除。

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多年來每天都去河濱公園散步的民眾抱怨，過去每逢大雨，第三、第四期生態池的污水就溢出，有幾個地方會有異味飄散；但上週六魚群暴斃過後，高溫悶熱加上魚屍曝曬，整個空氣中瀰漫一股噁心的酸臭味，臭到令人受不了，這兩天幾乎都不敢去那一帶散步了。

環保局環保設施管理科長王姿文表示，魚屍集結處，主要位在頭前溪生態治理區第三、第四期生態池內，經現場水樣檢測，溶氧量只剩下每公升1.21毫克，比魚群可存活的溶氧量每公升2毫克以上來得低，一般溪流的溶氧量則是每公升4-5毫克，研判可能是連日酷熱水溫高，颱風突帶來大雨，水溫環境劇烈變化，導致溶氧量驟降。

林昭錡質疑，生態池的污泥淤積嚴重清晰可見，建議縣府積極向中央環境部申請補助經費來整治。

王姿文說，目前環保局都有定期委外清淤，生態池的導電度及pH值都正常，上游的溶氧量也正常。今早，池裡的魚屍大多已撈除，少數難清的零星魚屍會持續打撈。

新竹縣竹東生態河濱公園第三、第四期的生態池，27日驚見魚屍達3噸；縣府環保局今（29）早再會同縣議員林昭錡現勘，表示將持續撈除死魚。（記者廖雪茹攝）

新竹縣議員林昭錡質疑，竹東河濱公園生態池的污泥淤積嚴重清晰可見，建議縣府積極向中央環境部申請補助經費來整治。 （記者廖雪茹攝）

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