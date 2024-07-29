中橫天祥至太魯閣段搶通 每天4時段開放

中橫公路天祥至太魯閣口路段恢復通行，白天放行4個管制時段。（公路局東區養護工程分局提供）

2024/07/29 11:28

〔記者游太郎／花蓮報導〕中橫公路天祥至太魯閣口路段，「凱米」颱風侵襲花蓮期間，沿線多處邊坡坍方嚴重，經公路局東區養護工程分局太魯閣工務段搶修後，昨天已恢復開放，但白天僅開放4個時段，夜間仍將封路管制。

東工分局指出，中橫公路天祥至太魯閣口路段（167.7至180.4公里 ），受到0403」強震影響，多處邊坡坍方受損嚴重，邊坡地質脆弱且不穩定，在強颱「凱米」強風豪雨侵襲後，邊坡坍方與土石滑落的情況加劇，造成交通被迫中斷。

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搶災團隊經全力搶災後，昨天完成沿線坍方地點清坍搶修作業，但因搶通初期九曲洞東口至靳珩錐麓路段上邊坡，仍有汙濁的水瀑夾雜石塊傾洩而下，太魯閣工務段為確保通行安全，昨天搶修團隊實施巡查，評估初步可通行安全，昨天早上7點半解除預警性封路管制，並恢復震後災修施工交維管制措施。

由於天祥風景區仍處於停電狀態，中橫東段恢復通車後，台電公司已派員進入天祥地區進行電力搶修作業，希望儘快恢復太魯閣山區的電力供應。

太魯閣工務段表示，雖然搶通恢復通行，但白天採行4個時段（上午7點至8點、上午10點、中午12點至下午1點及下午4點半至5點半）管制放行，下午5點半以後「只出不進」，傍晚6點半至翌日上午7點實施「夜間封路管制」。

另

太魯閣工務段呼籲用路人，颱風、豪雨及餘震過後，中橫山區道路邊坡相當不穩定，容易發生坍方、落石等意外，路況難以掌握，如非必要請避免進入，並隨時注意天氣資訊與利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，路況查詢電話（03）9962683。

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