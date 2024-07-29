澎管處秋之奇岩季導覽解說課程 推動深度生態旅遊

秋之奇岩季導覽解說培訓，實地戶外走訪玄武岩。（澎管處提供）

2024/07/29 11:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為了持續提升生態旅遊、環境教育、地質景觀的豐富化，於7月20至21日及7月27至28日辦理2梯次「秋之奇岩季-導覽解說培訓課程」，各梯次報名非常踴躍，總共將近80位學員全程參與、獲頒研習證書並順利結業，期望透過此次培訓課程，推展永續生態觀光及儲備澎湖地質解說人才，實踐永續觀光的理念和價值的傳遞！

此次導覽解說培訓課程，特別邀請「國立台灣大學地質科學系」教授宋聖榮授課，講授內容分成室內及戶外課程，室內課程為「澎湖玄武岩的火山故事、玄武岩與常民文化」等；戶外課程則親自帶領學員實地走訪「北寮奎壁山及赤嶼（第一梯次）、小門鯨魚洞（第二梯次）、虎井嶼及桶盤嶼」，經由二天的專業知識及實地學習，進而推動澎湖深度體驗的生態旅遊。

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澎管處處長洪志光表示，各梯次透過2天、計12小時精彩的「秋之奇岩季-導覽解說培訓課程」並頒發研習證書，期許學員們能成為澎湖觀光業界的種子，一起為蒞澎遊客提供優質、溫暖、精彩的旅遊環境目標而努力。

「2024澎湖四季旅遊」一系列活動，各具不同特色與魅力，精彩可期，接續之相關活動資訊，將於「澎湖國家風景區管理處」粉絲專頁及「澎湖國家風景區管理處」官網公告，歡迎有興趣的朋友們儘早規劃與安排。

專業教授帶領下，讓學員了解澎湖玄武岩成因及淵源。（澎管處提供）

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