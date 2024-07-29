英文篇章結構題型改「5選4」題型 大考中心宣布115學年度學測實施

大考中心今天宣布，學測英文篇章結構題型將從現行4個空格配4個選項，改為4個空格配5個選項，預計115學年度學測英文科開始實施。（記者楊綿傑攝）

2024/07/29 11:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕重大變革！大考中心今天宣布，學測英文篇章結構題型將從現行4個空格配4個選項，改為4個空格配5個選項，預計115學年度學測英文科開始實施。大考中心主任張新仁表示，此調整將有助學生得分，大多數高中教師支持，也已獲教育部核准。

篇章結構題型即為在1篇文章中，隱藏若干句子，再由選項中挑選較符合結構安排及內容者填入。過去在91至99學年度指考是以5空格配5選項呈現，100至110學年度指考是6空格配5選項，111學年度起的學測則是4空格配4選項。大考中心歷經相關研議徵詢後，拍板將改為4個空格配5個選項。

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事實上大考中心早在前年9月就曾宣布，為提升測驗鑑別效果，英文篇章結構題型要從去年學測就改為4個空格配5個選項，但當時高三考生正如火如荼準備學測，因此引發不小議論，故數日後大轉彎再宣布暫緩實施。

大考中心副主任岳修平舉近3年以4空格配4選項的考生得分來看，4個空格在答對2題後，能單獨再答對3題者比例極低，原因在於剩餘的2個選項具有連動性，不是全部答對就是全部答錯，反觀過去在6空格配5選項情況下，各題均有答對機率。

岳修平解釋，當題組設計小題數目與選項數目相同時，無法區辨考生對於最後2個選項的能力表現。而根據篇章結構題型題組小題與選項數配置研究指出，不同選項數設計對不同能力群組考生有不同效果；且高中教師問卷調查顯示，絕大多數教師贊成採用「5選4」的題型。

若以學生自評影響作答重要因素，前4項分別為「線索充足程度」、「用字的難易度」、「組織架構清楚」、「概念理解程度」等非選項設計，因此「5選4」題型為目前最佳方案，符合期待。調整後115學年度學測英文考科的考試說明與參考試卷，將同步公告，提供高中之學期課程規劃與應考準備參考。

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