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分科測驗五標公布數甲化學提升 大考中心：題目具鑑別度

大考中心今天公布今年紛科測驗五標。（記者楊綿傑攝）

大考中心今天公布今年紛科測驗五標。（記者楊綿傑攝）

2024/07/29 10:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年分科測驗今天公布成績及各科五標表，其中數學甲五標均較前2學年高、化學則有四標前2學年高。大考中心主任張新仁說明，今年考生成績表現平穩，各級分分布均勻，顯示題目鑑別度佳，能區辨出該科程度的學生，有助後續分發。

今年分科測驗報考人數共4萬2141人，大考中心公布物理頂標48級分、前標41級分、均標28級分、後標18級分、底標14級分；化學頂標51級分、前標44級分、均標32級分、後標21級分、底標15級分；數學甲頂標45級分、前標38級分、均標27級分、後標18級分、底標12級分；生物頂標53級分、前標48級分、均標37級分、後標28級分、底標23級分。

此外，歷史頂標52級分、前標47級分、均標40級分、後標33級分、底標28級分；地理頂標51級分、前標47級分、均標40級分、後標33級分、底標28級分；公民與社會頂標52級分、前標47級分、均標39級分、後標31級分、底標25級分。

大考中心副主任岳修平分析近年趨勢指出，各科近3年五標接近，大致維持穩定。數學甲今年五標較另2學年度高，各標較111學年度略高2至3級分；化學在頂前均後四標較另2學年度高。張新仁則認為，考生成績平穩，題目鑑別度佳，能區辨各種程度考生。

至於有補教老師評今年公民考題是「整學生」，岳修平提到，公民頂標較去年提高一級分，顯示前段考生相對能掌握考題，另外中分群人數比例稍微降低，而低分群人數比例稍微提高，則呈現較均勻的分數分布態勢，顯示考題具有良好鑑別度。

張新仁補充，今年公民考題各題型有許多可引導學生學習思辨、探究能力之處，這就是108課綱所要培養的核心能力，而從今年度成績來看，整體學生皆表現良好。

大考中心今天公布今年分科測驗五標。（記者楊綿傑攝）

大考中心今天公布今年分科測驗五標。（記者楊綿傑攝）

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