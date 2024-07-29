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漁業損失近5億 公告雲嘉南屏4縣市全品項災害救助及低利貸款

凱米颱風造成中南部災情嚴重，台南許多魚塭因大雨滿水漫堤連成一片。（資料照）

凱米颱風造成中南部災情嚴重，台南許多魚塭因大雨滿水漫堤連成一片。（資料照）

2024/07/29 10:18

〔記者陳嘉怡／台北報導〕凱米颱風造成中南部災情嚴重，養殖漁業損失估計已近5億元。農業部公告雲林、嘉義、台南、屏東4縣市漁產業全品項災害救助及低利貸款，減輕受災漁民負擔；此外農業部也提供農業天然災害低利貸款免息半年措施，全力協助漁民災後復養復建。

漁業署指出，凱米颱風造成中南部各地養殖漁業災情，災損金額不斷增加，截至昨（28）日，養殖漁業損失估計已近5億元，因積水陸續消退，相關查報與損失金額仍持續回報中。

漁業署昨日邀集縣市政府及水試所等召開災損專家會議認定，第一批次公告雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣等區域的魚塭養殖，包含文蛤（含工作魚）、石斑、鰻魚及其他養殖魚種、牡蠣養殖（含平掛式、插篊式、浮筏式、延繩垂下式、棚架垂下式）等品項。

漁業署進一步說明，另因各地區養殖品項及設施不同，彰化縣、高雄市、澎湖縣等縣市政府於積水消退及實際瞭解後，農業部將請水試所配合縣市政府積極勘查並將依勘查情形，公告列入現金救助與低利貸款的災損地區與項目。

針對天災貸款部分，農業部已宣布「農業天災貸款半年免息措施」，免息期間自今年8月1日起至明年1月底止，新舊貸款均免息，舊貸免申請，新貸核准後即適用，且於半年免息期間，均免收保證手續費。

漁業署表示，將請農業部水產試驗所與邀集學者專家組成技術服務團，協助災後復養工作，加強技術輔導，指導養殖場衛生管理、疾病檢診及疾病預防等，加速進行勘災及提供受災漁民復養技術服務。

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