為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中小學教師資格考今放榜 通過率52.2％

113年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今早放榜。（取自官網）

113年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今早放榜。（取自官網）

2024/07/29 09:54

〔記者林曉雲／台北報導〕113年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今早放榜，教育部師藝司科長卓意屏說明，9620人到考，5022人通過，通過率為52.2％，5022人包括特殊教育師資類科538人、中等學校師資類科1951人、國小師資類科1571人、幼兒園師資類科962人。

卓意屏表示，教師資格考試屬於門檻性質評量，成績達到標準即為通過，依據「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試辦法」規定，應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有2科成績均未滿50分；且不得有1科成績為0分；缺考之科目以0分計算，榜單公告於考試專屬網站

考試成績單於放榜後同步開放應考人自行查詢列印，應考人即起至10月31日止，可至考試網站列印成績單，另若需要申請成績複查者，即起至8月1日下午3時止，至考試網站申請「成績複查」，於期限內完成繳費者，可於8月15日上午9時至10月31日在考試網站上查詢成績複查結果。

卓意屏說明，師資培育法自107年2月1日修正施行後，採取「先考試後實習」制度，應考人通過教師資格考試後，可向師資培育之大學申請修習教育實習。至於採行舊制已經完成教育實習課程，通過考試後可由原師培大學協助申請教師證書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
教育部推動高中半導體課程 教師增能工作坊共26校參加
2024/07/19 12:06

教育部推動高中半導體課程 教師增能工作坊共26校參加
深耕教育36年 劉傳鐘獲教部師鐸獎
2024/07/26 05:30

深耕教育36年 劉傳鐘獲教部師鐸獎
私立義民中學爆解僱10教師 全教總：不續聘教師越來越多
2023/08/02 10:50

私立義民中學爆解僱10教師 全教總：不續聘教師越來越多
（影）日本AV搞文字獄！「野外、教師」恐全禁 宮下玲奈也受害
2024/07/20 16:14

（影）日本AV搞文字獄！「野外、教師」恐全禁 宮下玲奈也受害
受波及被噴漆 睿芯幼兒園聲明與培諾米達完全無關
2024/07/18 15:47

受波及被噴漆 睿芯幼兒園聲明與培諾米達完全無關

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播