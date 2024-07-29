中小學教師資格考今放榜 通過率52.2％

113年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今早放榜。（取自官網）

2024/07/29 09:54

〔記者林曉雲／台北報導〕113年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今早放榜，教育部師藝司科長卓意屏說明，9620人到考，5022人通過，通過率為52.2％，5022人包括特殊教育師資類科538人、中等學校師資類科1951人、國小師資類科1571人、幼兒園師資類科962人。

卓意屏表示，教師資格考試屬於門檻性質評量，成績達到標準即為通過，依據「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試辦法」規定，應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有2科成績均未滿50分；且不得有1科成績為0分；缺考之科目以0分計算，榜單公告於考試專屬網站。

請繼續往下閱讀...

考試成績單於放榜後同步開放應考人自行查詢列印，應考人即起至10月31日止，可至考試網站列印成績單，另若需要申請成績複查者，即起至8月1日下午3時止，至考試網站申請「成績複查」，於期限內完成繳費者，可於8月15日上午9時至10月31日在考試網站上查詢成績複查結果。

卓意屏說明，師資培育法自107年2月1日修正施行後，採取「先考試後實習」制度，應考人通過教師資格考試後，可向師資培育之大學申請修習教育實習。至於採行舊制已經完成教育實習課程，通過考試後可由原師培大學協助申請教師證書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法