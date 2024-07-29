會勘高雄景點 高閔琳：7/30前安全無虞下重新開放

旗津海岸公園清理並集堆的大量落葉、樹枝等垃圾。（觀光局提供）

2024/07/29 09:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米颱風衝擊大高雄多處景點。觀光局長高閔琳至各區勘災，除慰問忙於復原的基層同仁，也期許大家加把勁，希望7月30日前、在安全無虞前提下重新開放各景點。

颱風過後，高市觀光局長高閔琳陸續至各風景區勘災，包括蓮池潭、愛河、壽山動物園及旗津風景區等，關心災後環境復原整理進度，同時也感謝風景區管理站及清潔工作同仁辛勞。

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高閔琳表示，為維護市民遊客與景區安全，每年定期會進行風災整備，但本次凱米帶來強風豪雨對蓮池潭、壽山、金獅湖及旗津等重要景區，造成共計百餘棵樹木倒塌、難以估計的樹木斷裂及許多水電等設施損壞等災情，所幸未造成市民及遊客安全問題。

風雨過後，除配合市府政策協助安置淹水、停水停電受災戶居住旅館，也隨即要求風景區管理站及壽山動物園所有工作同仁立即投入災後環境復舊、動用大型機具清理及相關設施修復等作業，希望以最快的速度將環境恢復成原來的美麗樣貌。

高閔琳進一步指出，為保障市民及遊客安全，崗山之眼、金獅湖蝴蝶園及旗津貝殼館上週末暫停開放，刻正全力動員，進行災後清理環境復原工作並全面性盤整各景區所有設施，務必於本週二前，在確保景區安全無虞的前提下重新開放；原定7月27、28日的「旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」順延至8月3、4日。

壽山動物園主任莊絢智表示，園區內大量樹木枝葉折斷，除動員清理倒塌樹木和落葉，保育員及獸醫也細心檢查所有動物健康狀況，確保動物安然無恙。

壽山動物園大型機具執行環境復舊作業。（園方提供）

高閔琳慰勉壽山動物園全體工作夥伴。（觀光局提供）

高閔琳勉勵旗津海水浴場所屬救生員。（觀光局提供）

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