新台馬輪今疏運918人112車 明後天還有空位

新台馬輪7月28日疏運乘客抵達蘇澳港。（航港局提供）

2024/07/28 21:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕東部鐵公路運輸受創，航港局調船舶疏運，新台馬輪今（28）日往返蘇澳花蓮各1航次，共載運112部車輛、918名旅客。航港局表示，明（29）日上午9時由蘇澳港開往花蓮港，下午2時折返；後天（30日）上午10時由蘇澳港開往花蓮港、下午4時折返。

航港局表示，今天上午8時40分由蘇澳港開往花蓮港，並於上午11時10分抵達花蓮港，共疏運386名旅客、52部車輛，車輛包含41部小客車、2部大貨車、9部機車。

請繼續往下閱讀...

新台馬輪下午1時18分由花蓮港駛往蘇澳港，於下午4時30分抵達蘇澳港，計疏運532名旅客、60部車輛，車輛包含44部小客車、3部大貨車、7部普通機車、6輛腳踏車。

航港局表示，新台馬輪可載運642名旅客、45輛小客車或18輛遊覽車，明天訂於上午9時由蘇澳港開往花蓮港、下午2時由花蓮港返回蘇澳港；30日訂於上午10時由蘇澳港開往花蓮港、下午4時由花蓮港返回蘇澳港。

航港局提醒民眾，明天航班蘇澳端尚有少數人員空位，後天蘇澳及花蓮端車輛皆登記額滿，人員尚有空位，建議持有人員候補序號或有急迫需求者，可於報到截止時間後，至現場等候，航港局將視當日報到情形，依序遞補，惟仍請有搭乘需求者至航港局官方LINE帳號登記，若已額滿，將給予候補序號，詳見航港局官網「蘇花海運備援資訊專區」。

航港局人員引導民眾自蘇澳港下船，並轉乘遊覽車接駁。（航港局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法