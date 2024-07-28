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台灣永續教育獎 基隆復興、長樂國小獲永續教案銅獎

基隆市復興國小主任林恩如（左）與台北市仁愛國小老師陳俐穎（右）跨校合作，以「慧眼識標章：我的選擇決定我的世界」參加《台灣永續教育獎》榮獲傑出永續教案比賽銅獎。（基隆市復興國小老師林恩如提供）

基隆市復興國小主任林恩如（左）與台北市仁愛國小老師陳俐穎（右）跨校合作，以「慧眼識標章：我的選擇決定我的世界」參加《台灣永續教育獎》榮獲傑出永續教案比賽銅獎。（基隆市復興國小老師林恩如提供）

2024/07/28 20:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長樂國小及復興國小參加第2屆《台灣永續教育獎》榮獲傑出永續教案比賽銅獎；長樂國小校長林維彬、復興國小校長陳心瑩異口同聲說，面對各縣市環教學校同場競技，榮獲銅獎得來不易。

以「慧眼識標章：我的選擇決定我的世界」參加《台灣永續教育獎》榮獲傑出永續教案比賽銅獎，由基隆市復興國小主任林恩如與台北市仁愛國小老師陳俐穎跨校合作，設計教學方案讓學生認識市面上常見的友善環境標章。

林恩如回憶說，當初報名參賽時，希望設計的教學方案，讓住在城市與山區的學童都能適用；後來她找好友陳俐穎發想，決定從常見的標章來著手。

她表示，這些經過國家檢驗或國家授權驗證的商品，民眾消費時可安心選購，像「節能標章」代表能源效率高於國家認證標準；「碳足跡標籤」指產品從原料、製造、配售、消費者使用、廢棄回收等生命週期各階段換算成二氧化碳當量的總和。

林恩如說，他們進行社區踏查，是以北市仁愛國小5年級學生做教案實驗對象，以仁愛國小周遭商店做踏查，包括全國電子、家樂福、連鎖超商等商店，教學生認識商品標章，不但購物品質有保障，更節能省錢。藉由課程讓學生體驗「SDGs12負責任的消費」，藉由社區踏查來提升家人跟社區居民的消費意識，成為對環境友善的地球公民。

長樂國小老師施保成表示，團隊以「校園大解『廚』 營養午餐廚餘轉化的探究」為題，希望推敲出可行的方案，讓廚餘可以回收再利用。

基隆市教育處代理處長楊桂杰表示，長樂國小以學校棲地、消耗與廢棄物及生物多樣性的環境路徑為主題，推動搶救螢火蟲、營養午餐廚餘轉化探討、台灣原生植物復育等課程，刻正持續朝「台美生態學校」綠旗認證邁進；而復興國小承接能源教育輔導學校、環境教育輔導小組衛星學校，更受邀8月21日至內政部國家公園署分享地方發展永續海岸的執行經驗。兩校環境永續的成績，值得基隆他校學習。

基隆市長樂國小及復興國小參加第2屆《台灣永續教育獎》榮獲傑出永續教案比賽銅獎。（圖為基隆市政府教育處提供）

基隆市長樂國小及復興國小參加第2屆《台灣永續教育獎》榮獲傑出永續教案比賽銅獎。（圖為基隆市政府教育處提供）

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