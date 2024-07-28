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台鐵八掌溪橋淘空鐵軌懸空 李孟諺：拚8/2恢復單線雙向通車

台鐵八掌溪橋南橋台路基淘空，鐵軌懸空。（游子淵授權提供）

台鐵八掌溪橋南橋台路基淘空，鐵軌懸空。（游子淵授權提供）

2024/07/28 18:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕凱米颱風來襲帶來豪大雨，7月25日下午台鐵八掌溪橋南橋台路基沖刷淘空，導致鐵軌懸空，嘉義南靖至台南後壁之間無法通行；交通部長李孟諺今天到現場巡視時表示，已請台鐵公司及水利署第五河川分署共同加速搶修，預計先搶通東正線，8月2日恢復單線雙向運行，目標8月3日恢復雙線運行。

李孟諺、立委蔡易餘、賴惠員、水上鄉長林緗亭、縣議員江佩曄等今天下午在台鐵南靖站聽取台鐵總經理馮輝昇簡報搶修工程，馮輝昇說，路基沖刷路段長約30公尺、寬約20公尺、高約7公尺，搶修計畫採路基級配回填，預計填補總計3000立方公尺，補強設施將以9公尺長鋼板樁雙層打設約140公尺，預計7月31日完成路基、道床回填、鋼板樁防護打設、電力、通訊號誌纜線復舊及試運轉。

李孟諺說，這次因八掌溪溢流淘空此處路基，台鐵公司與水利署合作搶修，未完成通行之前，先安排80輛遊覽車巡迴接駁，其中新營至嘉義72輛，停後壁、南靖及水上8輛，讓旅客可繼續搭乘台鐵。

蔡易餘說，希望交通部及台鐵在修復完成之間，完善接駁工作，配合民眾使用的時間；賴惠員說，新營地區有許多人到嘉義上班，請交通部加強接駁工作，讓接駁班次更密集。

台鐵八掌溪橋南橋台路基淘空，鐵軌懸空。（游子淵授權提供）

台鐵八掌溪橋南橋台路基淘空，鐵軌懸空。（游子淵授權提供）

台鐵八掌溪橋南橋台路基淘空，鐵軌懸空。（游子淵授權提供）

台鐵八掌溪橋南橋台路基淘空，鐵軌懸空。（游子淵授權提供）

交通部長李孟諺（中）到台鐵八掌溪橋現勘。（記者林宜樟攝）

交通部長李孟諺（中）到台鐵八掌溪橋現勘。（記者林宜樟攝）

台鐵八掌溪橋南橋台路基淘空，鐵軌懸空。（記者林宜樟攝）

台鐵八掌溪橋南橋台路基淘空，鐵軌懸空。（記者林宜樟攝）

交通部長李孟諺（中）到南靖站聽取災修簡報。（記者林宜樟攝）

交通部長李孟諺（中）到南靖站聽取災修簡報。（記者林宜樟攝）

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